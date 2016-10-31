Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ekim Pazartesi günü televizyon ekranlarına gelecek spor karşılaşmaları ve yayınlayacak kanallar listesi...
00.00 Phoenix Suns - Golden State Warriors / NBA TV
02.30 Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles / FOX Sports
18.00 Gaziantep Basket - Galatasaray OB / NTV Spor
19.00 Altınordu - Denizlispor / TRT Avaz
19.30 Kalev - Astana / tivibu spor3
19.30 Giresunspor - Göztepe / TRT Spor
20.00 Kasımpaşa - Alanyaspor / Lig TV2
20.00 Kayserispor - Antalyaspor / Lig TV
21.00 Udinese - Torine / Lig TV3
22.45 Deportivo - Valencia / Lig TV2
23.00 Stoke City - Swansea / Turkcell TV
23.00 Cagliari - Palermo / Lig TV4.