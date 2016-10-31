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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ekim Pazartesi günü, Süper Lig, Serie A, Premier Lig maçları ve basketbol karşılaşmaları var. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ekim 2016 01:53

31 Ekim Pazartesi günü televizyon ekranlarına gelecek spor karşılaşmaları ve yayınlayacak kanallar listesi...

00.00 Phoenix Suns - Golden State Warriors / NBA TV

02.30 Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles / FOX Sports

18.00 Gaziantep Basket - Galatasaray OB / NTV Spor

19.00 Altınordu - Denizlispor / TRT Avaz

19.30 Kalev - Astana / tivibu spor3 

19.30  Giresunspor - Göztepe / TRT Spor

20.00 Kasımpaşa - Alanyaspor / Lig TV2

20.00 Kayserispor - Antalyaspor / Lig TV

21.00 Udinese - Torine / Lig TV3

22.45 Deportivo - Valencia / Lig TV2

23.00 Stoke City - Swansea / Turkcell TV

23.00 Cagliari - Palermo / Lig TV4.

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