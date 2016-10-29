Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

29 Ekim Cumartesi günü, spor ekranları yine dopdolu.
İşte televizyonlarda yayınlanacak maçlar ve karşılaşma listesi....
02.00 Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers / Turkcell TV
03.00 Chicago Cubs - cleveland Indians / FOX Sports
03.30 Dallas Mavericks - Houston Rockets / NBA TV
06.00 Dünya Golf Şampiyonası / Tivibu Spor4
09.00 Snooker yarı final / Eurosport
13.00 İstanbulgücü - Nevşehir Üniversitesi / TBFTV
13.00 Boluspor - Gaziantep BB / TRT Spor
13.00 Beşiktaş - Büyükçekmece / BJK TV
13.30 Gaziantepspor - Osmanlıspor / Lig TV
14.00 Sporting Gijon - Sevilla / Lig TV2
14.30 Snooker yarı final / Eurosport
15.30 Parma - Enisey / Tivibu Spor3
15.30 Amkar - Rostov / Tivibu Spor2
16.00 Bursaspor - A.Konyaspor / Lig TV
16.30 Augsburg - Bayern Münih / Eurosport2
17.00 Manisa BB - VakıfBank / Egetürk
17.00 Tofaş - Best Balıkesir / TBFTV
17.00 Manchester United - Burnley / Turkcell TV
17.00 WBA - Manchester City / Smart Spor
17.00 Shakhtar Donetsk - Odessa / ASpor
17.15 Alaves - Real Madrid / Lig TV2
18.00 Spartak Moskova - CSKA Moskova / Tivibu Spor
19.00 Beşiktaş SJ - Yeşilgiresun Bld / Lig TV3
19.00 Zulte Waregem - Club Brugge / NTV Spor
19.00 Adanaspor - Galatasaray / Lig TV
19.00 Elazığspor - Yeni Malatyaspor / TRT Spor
19.30 B.Dortmund - Schalke 04 / Eurospor2
19.30 Crystal Palace - Liverpool / Turkcell TV
19.30 Atletico Madrid - Malaga / Lig TV4
20.45 Vitesse - PSV / Tivibu Spor
21.15 Vitoria Setubal - Porto / Tivibu Spor.
21.30 Formula 1 sıralama turları / Smart Spor
21.45 Ajax - Excelsior - Tivibi Spor3
21.45 Barcelona - Granada / Lig TV2
21.45 Juventus - Napoli / Lig TV3
23.00 IBO Yarı Orta Sıklet K.İslam - P.Allotey / NTV Spor
23.45 IBF Orta Sıklet Z.Alimkhanuly - M.Nunez / NTV Spor.