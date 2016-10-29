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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

29 Ekim Cumartesi günü spor ekranlarında futbol, basketbol, F1, boks ve tenis karşılaşmaları yaşanacak. Peki hangi maç hangi kanalda?

29 Ekim 2016 03:00

29 Ekim Cumartesi günü, spor ekranları yine dopdolu. 

İşte televizyonlarda yayınlanacak maçlar ve karşılaşma listesi....


02.00 Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers  / Turkcell TV

03.00 Chicago Cubs - cleveland Indians / FOX Sports

03.30 Dallas Mavericks - Houston Rockets / NBA TV

06.00 Dünya Golf Şampiyonası / Tivibu Spor4

09.00 Snooker yarı final / Eurosport

13.00 İstanbulgücü - Nevşehir Üniversitesi / TBFTV

13.00 Boluspor - Gaziantep BB / TRT Spor

13.00 Beşiktaş - Büyükçekmece / BJK TV

13.30 Gaziantepspor - Osmanlıspor / Lig TV

14.00 Sporting Gijon - Sevilla / Lig TV2

14.30 Snooker yarı final / Eurosport

15.30 Parma - Enisey / Tivibu Spor3

15.30 Amkar - Rostov / Tivibu Spor2

16.00 Bursaspor - A.Konyaspor / Lig TV

16.30 Augsburg - Bayern Münih / Eurosport2

17.00 Manisa BB - VakıfBank / Egetürk

17.00 Tofaş - Best Balıkesir / TBFTV

17.00 Manchester United - Burnley / Turkcell TV

17.00 WBA - Manchester City / Smart Spor

17.00 Shakhtar Donetsk - Odessa / ASpor

17.15 Alaves - Real Madrid /  Lig TV2

18.00 Spartak Moskova - CSKA Moskova / Tivibu Spor

19.00 Beşiktaş SJ - Yeşilgiresun Bld / Lig TV3

19.00 Zulte Waregem - Club Brugge / NTV Spor

19.00 Adanaspor - Galatasaray / Lig TV

19.00 Elazığspor - Yeni Malatyaspor / TRT Spor

19.30 B.Dortmund - Schalke 04 / Eurospor2

19.30 Crystal Palace - Liverpool / Turkcell TV

19.30 Atletico Madrid - Malaga / Lig TV4

20.45 Vitesse - PSV / Tivibu Spor

21.15 Vitoria Setubal - Porto / Tivibu Spor.

21.30 Formula 1 sıralama turları / Smart Spor

21.45 Ajax - Excelsior - Tivibi Spor3

21.45 Barcelona - Granada / Lig TV2

21.45 Juventus - Napoli / Lig TV3

23.00 IBO Yarı Orta Sıklet K.İslam - P.Allotey / NTV Spor

23.45 IBF Orta Sıklet Z.Alimkhanuly - M.Nunez / NTV Spor.

 

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