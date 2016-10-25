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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Ekim Salı günü Ziraat Türkiye Kupası, Almanya Kupası, THY Euroleague maçları televizyon ekranlarında olacak. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Ekim 2016 12:54

İşte 25 Ekim Salı günü televizyonlarda yayınlanacak maçlar ve yayınlanacak kanallar...

12.00 Pendikspor - Gençlerbirliği / ASpor

14.00 24 Erzincanspor - Yeni Malatyaspor / ASpor

14.00 Ferrer - Edmund / Sports TV

16.30 Elazığspor - Ofspor / ASpor

17.15 Gaziantepspor - Düzyurtspor / ASpor

19.00 PAOK - Uşak Sportif - Smart Spor2

19.00 Unics Kazan - Darüşşafaka Doğuş Lig TV3

19.00 Ç.Rizespor - Fethiyespor / ASpor

19.30 Lotte - Bayer Leverkusen / NTVSpor

21.00 Anadolu Efes - CSKA Moskova / Lig TV3

21.00 Olympiakos - EA7 Milano / TRTSpor

21.00 Galatasaray - Dersimspor / ASpor

21.30 Venezia - Pınar Karşıyaka / Smart Spor2

21.45 B.M'gladbach - Stuttgart / NTVSpor

21.45 Genoa - AC Milan / Lig TV2

22.00 Real Madrid - Baskonia / Lig TV4

22.00 Nantes - Angers / Digiturk

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