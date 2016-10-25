Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

İşte 25 Ekim Salı günü televizyonlarda yayınlanacak maçlar ve yayınlanacak kanallar...
12.00 Pendikspor - Gençlerbirliği / ASpor
14.00 24 Erzincanspor - Yeni Malatyaspor / ASpor
14.00 Ferrer - Edmund / Sports TV
16.30 Elazığspor - Ofspor / ASpor
17.15 Gaziantepspor - Düzyurtspor / ASpor
19.00 PAOK - Uşak Sportif - Smart Spor2
19.00 Unics Kazan - Darüşşafaka Doğuş Lig TV3
19.00 Ç.Rizespor - Fethiyespor / ASpor
19.30 Lotte - Bayer Leverkusen / NTVSpor
21.00 Anadolu Efes - CSKA Moskova / Lig TV3
21.00 Olympiakos - EA7 Milano / TRTSpor
21.00 Galatasaray - Dersimspor / ASpor
21.30 Venezia - Pınar Karşıyaka / Smart Spor2
21.45 B.M'gladbach - Stuttgart / NTVSpor
21.45 Genoa - AC Milan / Lig TV2
22.00 Real Madrid - Baskonia / Lig TV4
22.00 Nantes - Angers / Digiturk