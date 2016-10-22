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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Ekim Cumartesi aralarında Spor Toto Süper Lig'in de bulunduğu maç canlı yayınlanacak. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

22 Ekim 2016 15:18

İşte 21 Ekim Cuma günü yayınlanacak maçların listesi...

Spor Toto Süper Lig

A. Alanya-Bursaspor………………. Lig TV……..16.00
Galatasaray-Trabzonspor………… Lig TV……..19.00
Akhisar Bld.-Adanaspor……….. Lig TV 2……..19.00

TFF 1. Lig

Bandırma-Ümraniye…………….TRT Avaz……..13.00
Denizli-Gaziantep BB………….. TRT Spor……..13.00
Sivasspor-Şanlıurfa……………… TRT Spor……..17.00
Giresunspor-Boluspor………….TRT Avaz……..19.00
Spor Toto 2. Lig

Sivas Bld.-Ofspor………………… Kanal 58……..13.30

İspanya Ligi

Espanyol-Eibar……………………. Lig TV 4……..14.00
Valencia-Barcelona……………… Lig TV 3……..17.15
Real Sociedad-Alaves.Digiturk Kanal 91……..19.30
Granada-S. Gijon………………… Lig TV 2……..21.45

İngiltere Ligi

Bourenmouth-Tottenham…….. Lig TV 3……..14.30
Arsenal-Middlesbrough………… Lig TV 4……..17.00
Leicester-C. Palace……………Smart Spor……..17.00
Liverpool-West Bromwich…….. Lig TV 3……..19.30

İskoçya Lig Kupası

Glasgow Rangers-Celtic…….. Tivibuspor……..16.15

Almanya Ligi

Ingolstadt-B. Dortmund……Eurosport 2……..16.30
B. Münih-M'Gladbach………Eurosport 2……..19.30

Rusya Ligi

Ural-Spartak Moskova……. Tivibuspor 3……..17.00

İtalya Ligi

Sampdoria-Genoa……………….. Lig TV 4……..19.00
Milan-Juventus……………………. Lig TV 3……..21.45

Hollanda Ligi

Go Ahead Eagles-Twente….. Tivibuspor……..19.30
PSV-Sparta Rotterdam……. Tivibuspor 3……..20.45

Fransa Ligi

Nantes-Rennes……………………. Lig TV 4……..21.00

Portekiz Ligi

S. Lizbon-Tondela………….. Tivibuspor 2……..20.15
Porto-Arouca…………………… Tivibuspor……..22.30

 

Basketbol

 

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

İstanbul BB-Beşiktaş…………….. Lig TV 2……..14.00
Karşıyaka-Trabzonspor…………. Lig TV 2……..16.00
Darüşşafaka-Gaziantep………. NTV Spor……..19.00

Bilyoner.com Kadınlar Ligi

YDÜBGD-Fenerbahçe………….. TRT Spor……..15.00

Almanya Ligi

Vechta-Bremervahen…………Tivibuspor 4………21.30

 

Hentbol

 

Erkekler Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Mogaz-Holstebro…. Smart Spor……..15.00

 

Formula 1

 

ABD Grand Prix

Sıralama turları………………..Smart Spor……..21.00

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