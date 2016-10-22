Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

İşte 21 Ekim Cuma günü yayınlanacak maçların listesi...
Spor Toto Süper Lig
A. Alanya-Bursaspor………………. Lig TV……..16.00
Galatasaray-Trabzonspor………… Lig TV……..19.00
Akhisar Bld.-Adanaspor……….. Lig TV 2……..19.00
TFF 1. Lig
Bandırma-Ümraniye…………….TRT Avaz……..13.00
Denizli-Gaziantep BB………….. TRT Spor……..13.00
Sivasspor-Şanlıurfa……………… TRT Spor……..17.00
Giresunspor-Boluspor………….TRT Avaz……..19.00
Spor Toto 2. Lig
Sivas Bld.-Ofspor………………… Kanal 58……..13.30
İspanya Ligi
Espanyol-Eibar……………………. Lig TV 4……..14.00
Valencia-Barcelona……………… Lig TV 3……..17.15
Real Sociedad-Alaves.Digiturk Kanal 91……..19.30
Granada-S. Gijon………………… Lig TV 2……..21.45
İngiltere Ligi
Bourenmouth-Tottenham…….. Lig TV 3……..14.30
Arsenal-Middlesbrough………… Lig TV 4……..17.00
Leicester-C. Palace……………Smart Spor……..17.00
Liverpool-West Bromwich…….. Lig TV 3……..19.30
İskoçya Lig Kupası
Glasgow Rangers-Celtic…….. Tivibuspor……..16.15
Almanya Ligi
Ingolstadt-B. Dortmund……Eurosport 2……..16.30
B. Münih-M'Gladbach………Eurosport 2……..19.30
Rusya Ligi
Ural-Spartak Moskova……. Tivibuspor 3……..17.00
İtalya Ligi
Sampdoria-Genoa……………….. Lig TV 4……..19.00
Milan-Juventus……………………. Lig TV 3……..21.45
Hollanda Ligi
Go Ahead Eagles-Twente….. Tivibuspor……..19.30
PSV-Sparta Rotterdam……. Tivibuspor 3……..20.45
Fransa Ligi
Nantes-Rennes……………………. Lig TV 4……..21.00
Portekiz Ligi
S. Lizbon-Tondela………….. Tivibuspor 2……..20.15
Porto-Arouca…………………… Tivibuspor……..22.30
Basketbol
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
İstanbul BB-Beşiktaş…………….. Lig TV 2……..14.00
Karşıyaka-Trabzonspor…………. Lig TV 2……..16.00
Darüşşafaka-Gaziantep………. NTV Spor……..19.00
Bilyoner.com Kadınlar Ligi
YDÜBGD-Fenerbahçe………….. TRT Spor……..15.00
Almanya Ligi
Vechta-Bremervahen…………Tivibuspor 4………21.30
Hentbol
Erkekler Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş Mogaz-Holstebro…. Smart Spor……..15.00
Formula 1
ABD Grand Prix
Sıralama turları………………..Smart Spor……..21.00