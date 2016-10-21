Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

İşte 21 Ekim Cuma günü yayınlanacak maçların listesi...
11.00 Vakıfbank - Bangkok Glass / NTVSPOR
14.00 PSL Manila - Eczacıbaşı / NTVSPOR
17.30 Y.Malatyaspor - Manisaspor / TRTSPOR
19.00 Ç.Rizespor - Gençlerbirliği / LİGTV
19.00 Adana Demirspor - Elazığspor / TRT TÜRK
20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos / Digiturk
20.00 Galatasaray OB - Kızılyıldız / TRTSPOR
20.00 Kuzey Kore - Japonya / Eurosport
20.00 Gaziantepspor - Kayserispor / LİGTV2
21.30 Hamburg - E.Frankfurt / Eurosport2
21.45 Monaco - Montpellier / LİGTV2
21.45 Osasuna - Real Betis / LİGTV4