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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Ekim Cuma günü, aralarında Spor Toto Süper Lig'in de bulunduğu maç canlı yayınlanacak. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Ekim 2016 12:34

İşte 21 Ekim Cuma günü yayınlanacak maçların listesi...

11.00 Vakıfbank - Bangkok Glass / NTVSPOR

14.00 PSL Manila - Eczacıbaşı / NTVSPOR

17.30 Y.Malatyaspor - Manisaspor / TRTSPOR

19.00 Ç.Rizespor - Gençlerbirliği / LİGTV

19.00 Adana Demirspor - Elazığspor / TRT TÜRK

20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos / Digiturk

20.00 Galatasaray OB - Kızılyıldız / TRTSPOR

20.00 Kuzey Kore - Japonya / Eurosport

20.00 Gaziantepspor - Kayserispor / LİGTV2

21.30 Hamburg - E.Frankfurt / Eurosport2

21.45 Monaco - Montpellier / LİGTV2

21.45 Osasuna - Real Betis / LİGTV4

 

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