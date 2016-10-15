Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

İşte 15 Ekim Cumartesi günü yayınlanacak maçların listesi...
14:00 TRT Spor - Altınordu - Mersin İY (Canlı)
14:00 Lig TV - Kasımpaşa - Gaziantepspor (Canlı)
14:00 Lig TV 4 - Leganes-Sevilla (Canlı)
14:30 - Lig TV, Smart Spor, Turkcell TV - Chelsea-Leicester City (Canlı)
16:00 Lig TV 4 - Napoli - Roma (Canlı)
16:30 Eurosport 2 - E.Frankfurt - Bayern Münih (Canlı)
16:30 TRT Spor - Balıkesirspor - Sivasspor (Canlı)
17:00 Lig TV - Kayserispor - Beşiktaş (Canlı)
17:00 Tivibu Spor - Rubin Kazan - K.Sovetov (Canlı)
17:00 Lig Tv, Smart Spor, Turkcell TV - Manchester City - Everton (Canlı)
17:00 Lig TV, Smart Spor, Turkcell TV - Arsenal-Swansea (Canlı)
17:15 Lig TV 3 - Barcelona - Deportivo (Canlı)
19:30 Lig TV 2 - Adanaspor - Karabükspor (Canlı)
19:30 Tivibu Spor 2 - S.Moskova - Rostov (Canlı)
19:30 Lig TV 3 - Atletico Madrid - Granada (Canlı)
19:30 TRT Spor Elazığspor - Bandırmaspor (Canlı)
20:00 Lig TV Gençlerbirliği - Galatasaray (Canlı)
20:45 Tivibu Spor 3 - PSV - Heracles (Canlı)
21:00 Lig TV 4 Guingamp - Lille (Canlı)
21:45 Lig TV 3 Real Betis - Real Madrid (Canlı)
21:45 Lig TV 2 - Juventus - Udinese (Canlı)