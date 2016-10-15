T24 LogoT24 Logo
Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ekim Cumartesi günü, aralarında Spor Toto Süper Lig'in de bulunduğu maç canlı yayınlanacak. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ekim 2016 12:15

İşte 15 Ekim Cumartesi günü yayınlanacak maçların listesi...

14:00 TRT Spor - Altınordu - Mersin İY (Canlı)

14:00 Lig TV - Kasımpaşa - Gaziantepspor (Canlı)

14:00 Lig TV 4 - Leganes-Sevilla (Canlı)

14:30 - Lig TV, Smart Spor, Turkcell TV - Chelsea-Leicester City (Canlı)

16:00 Lig TV 4 - Napoli - Roma (Canlı)

16:30 Eurosport 2 - E.Frankfurt - Bayern Münih (Canlı)

16:30 TRT Spor - Balıkesirspor - Sivasspor (Canlı)

17:00 Lig TV - Kayserispor - Beşiktaş (Canlı)

17:00 Tivibu Spor - Rubin Kazan - K.Sovetov (Canlı)

17:00 Lig Tv, Smart Spor, Turkcell TV - Manchester City - Everton (Canlı)

17:00 Lig TV, Smart Spor, Turkcell TV - Arsenal-Swansea (Canlı)

17:15 Lig TV 3 - Barcelona - Deportivo (Canlı)

19:30 Lig TV 2 - Adanaspor - Karabükspor (Canlı)

19:30 Tivibu Spor 2 - S.Moskova - Rostov (Canlı)

19:30 Lig TV 3 - Atletico Madrid - Granada (Canlı)

19:30 TRT Spor Elazığspor - Bandırmaspor (Canlı)

20:00 Lig TV Gençlerbirliği - Galatasaray (Canlı)

20:45 Tivibu Spor 3 - PSV - Heracles (Canlı)

21:00 Lig TV 4 Guingamp - Lille (Canlı)

21:45 Lig TV 3 Real Betis - Real Madrid (Canlı)

21:45 Lig TV 2 - Juventus - Udinese (Canlı)

 

ETİKETLER

15 Ekimspor ekranıhangi maçhangi kanalda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24