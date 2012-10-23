Hangi lider bayramda nerede?

Kurban Bayramı'nı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ankara'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk gününü Silivri'de geçirecek. Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ı ziyaret edecek ve bayramın dördüncü gününü ise Kocaeli'nde düzenlenen Cumhuriyet Şöleni'nde geçireceği bildirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Merkez Camii'nde kılacağı bayram namazının ardından MHP'nin eski genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek. Bayramın ikinci gününde parti genel merkezinde vatandaşlarla bayramlaşacak olan Bahçeli, bayramın üçüncü günü İstanbul'da, dördüncü günü ise İzmir'de partililerle bir arada olacağı ifade edildi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bayramı Diyarbakır'da geçirecek. BDP diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da, siyasi parti temsilcileriyle bayramlaşma yapmayacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dışında bayramı Ankara'da geçirecek olan diğer lider de Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak oldu. Bayram namazını parti genel merkezinin yanındaki Hamidiye Camisi'nde kılacak olan Kamalak, vatandaşlarla bayramlaşacak.

SP Genel Başkanı Masum Türker bayramı İstanbul'da karşılayacaklar arasında olup, ikinci günü ise Ankara'da parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma törenine katılacağı bildirildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Tacettin Sultan Dergahı'nda bayram namazını kıldıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret edecek. Eskişehir'e giderek ailesiyle bayramlaşacak olan Destici, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde partililer ve vatandaşlarla bayramlaşmayı planlıyor. Destici, bayramın üçüncü gününde ise partisinin Eskişehir il başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katılacak.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bayramda Ayfonkarahisar'da ailesiyle birlikte olacak. Uysal, bayramın ikinci gününde DP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda partililerle bayramlaşmayı planlıyor.