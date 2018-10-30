Hangi kadınlar hangi sebeple iş gücü piyasasından 'çıkıyor'?

Bahçeşehir Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) “Hangi kadınlar işgücü piyasasından çıkıyor?” araştırmasına göre, işgücü piyasasının dışına çıkmış kadınların iş aramamalarının ana nedeni ev kadınlığı. Bu nedenle iş gücüne dahil olmayan kadınların payı yüzde 61.8 ile oldukça yüksek boyutta.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre istihdama katılan kadınlar, iş hayatında tutunamıyor. İş gücüne dahil olmayan 15-44 yaşları arasındaki kadınların yüzde 52.2’si, yani 10 milyon 678 bin kadından 5 milyon 573 bini daha önce en az bir kez çalıştıklarını belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 15 yaşın üzerindeki kadınların yalnızca yüzde 33.6’sı iş gücü piyasasında. Buna karşın 15 yaş üzerinde ve halihazırda iş gücü piyasasında olmayan kadınların yarısından fazlası hayatında en az bir kere çalışmış ve daha sonra çeşitli sebeplerle işgücü piyasasından çıkmak zorunda kalmış.

“Hangi kadınlar işgücü piyasasından çıkıyor?”

Bahçeşehir Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) “Hangi kadınlar işgücü piyasasından çıkıyor?” araştırmasına göre, işgücü piyasasının dışına çıkmış kadınların iş aramamalarının ana nedeni ev kadınlığı. Bu nedenle iş gücüne dahil olmayan kadınların payı yüzde 61.8 ile oldukça yüksek boyutta. Bunu yüzde 20 ile ailevi ve kişisel nedenlerle işgücüne dahil olmayan kadınlar izliyor.

Daha önce çalışmış olup şu an işgücünde olmayan kadınların medeni durumlarına bakıldığında iş gücünden ayrılan kadınların yüzde 86.4 ile büyük çoğunluğunun evli olduğu görülüyor. İş gücündeki kadınların ise sadece yüzde 58.5’i evli. İşgücünde olan kadınlar arasında hiç evlenmemişlerin payı yüzde 36.4. Bu durum evlilikle birlikte gelen hane içi üretimin kadının sorumluluğu olarak görülmesinin işgücünde kalmayı zorlaştırdığına işaret ediyor. Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadınların yarısından fazlası (yüzde 68) 20-29 yaş aralığında bulunuyor.

İş gücünden çıkmış olan evli kadınların (yüzde 62.8) ve eşlerinin (yüzde 58.5) yarısından fazlası lise altı eğitim düzeyine sahip. Diğer taraftan işgücündeki evli kadınların ve eşlerinin eğitim seviyelerinin daha yüksek olduğu göze çarpıyor.

Yüzde 27’si tarımda

Betam’a göre, iş gücünden çıkan kadınların yüzde 27.4’ü en son tarım sektöründe çalışmış. Buna karşın işgücündeki kadınların ise yüzde 18.3’ü tarım sektöründe yer alıyor. İş gücünden çıkan kadınların yüzde 24’ü imalat sanayiinde çalıştıktan sonra iş gücü piyasasından çıkıyor. Halbuki işgücündeki kadınların sadece yüzde 17.1’i imalat sanayiinde istihdam ediliyor. İş gücünden çıkan kadınların en son yaptıkları işlere bakıldığında yüzde 34.6’sının en son yaptığı işin nitelik gerektirmeyen işler olduğu görülüyor.