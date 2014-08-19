Hangi içkiden, ne kadar vergi alınıyor?

Sağlık Bakanlığı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun verdiği bir soru önergesi üzerine Türkiye'de satılan alkollü içkiler üzerindeki vergi oranlarını açıkladı.

Bakanlık'tan tahmini satış fiyatları göz önünde bulundurularak yapılan resmi açıklamaya göre Türkiye'nin litre bazında en ucuz içkisi bira...

Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasına göre Türkiye'de erkeklerin yüzde 23'ü, kadınların ise yüzde 4'ü alkol kullanıyor.

En yüksek alkol kullanımı yüzde 20 ile Batı Marmara Bölgesi'nde, Ege ve İstanbul ise sırasıyla yüzde 18,8 ve yüzde 17,6'lık oranlarla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

Alkollü içkiler pazarının yüzde 90'ını ise bira oluşturuyor.

Türkiye'de 2012 yılında toplam alkollü içki tüketimi 1 milyar 127 milyon litre iken, 2013 yılında yüzde 10 gerileyerek 1 milyar litreyi biraz geçti.

Türkiye'de kişi başına 'saf alkol' tüketimi (alkollü içeceklerin içindeki alkol oranı) 1.55 litre iken Avrupa'da bu oran 10 litreye ulaşıyor.

Hürriyet’ten Can Mumay’ın hazırladığı, Türkiye'de içkilerin ortalama fiyatı ve bu içkiler üzerinden alınan vergilerin miktarı şöyle:

Bira

Litresi: 8.40 TL

Vergi: 4.43TL

Meyve şarabı

Litresi: 34.00 TL

Vergi: 8.72 TL

Şarap

Litresi: 40.00 TL

Vergi: 9.63 TL

Likör

Litresi: 70.00 TL

Vergi: 42.14 TL

Köpüklü Şarap

Litresi: 75 TL

Vergi: 35.25 TL

Aromatize şarap

Litresi: 80.00 TL

Vergi: 44.86 TL

Cin

Litresi: 80.00 TL

Vergi: 45.60 TL

Votka

Litresi: 80 TL

Vergi: 45.60 TL

Rakı

Litresi: 90 TL

Vergi: 49.31 TL

Rom

Litresi: 110 TL

Vergi: 56.11 TL

Tekila

Litresi: 110 TL

Vergi: 56.63 TL

Viski

Litresi: 120 TL

Vergi: 60.25 TL

Konyak

Litresi: 170.00 TL

Vergi: 65.84 TL