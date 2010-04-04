Hangi futbulcoların sözleşmesi sona eriyor?

T24 - Turkcell Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmaları oynanırken, şampiyonluk yarışındaki heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk heyecanı devam ederken de sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcuların ne yapacakları da merak konusu olmaya başladı. Bu futbolculardan dikkati en çok Galatasaray'dan Harry Kewell, Trabzonspor'dan Song'la bu sezon iyi bir performans gösteren Umut Bulut ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Bursaspor'dan kaleci Ivankov'la birlikte 6 futbolcu çekiyor.





Beşiktaş geçtiğimiz hafta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Şimşek, İbrahim Toraman, Rüştü Rençber, Hakan Arıkan ve Uğur İnceman'la "nikah" tazeledi.





Beşiktaş'ın 5 futbolcusuyla yenilediği sözleşmelerle birlikte, sezon bitimine 7 hafta kala Süper Lig'de transfer çalışmaları da başlamış oldu.





Beşiktaş'ın sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan diğer futbolcularıyla ilgili ne yapacağına netleşmezken, Turkcell Süper Lig'de forma giyen ve sözleşmeleri yıl sonunda bitecek olan tüm futbolcuların takımlarıyla birlikte listesi şu şekilde:





FENERBAHÇE: Ali Bilgin, Berkay Öztuvan, Berkay Can Değirmencioğlu, Deniz Barış, Gökay Iravul, Gökçek Vederson, Mahmut Ertuğrul Taşkıran





BEŞİKTAŞ: Cumali Bişi, Hakan Arıkan, İbrahim Kaş, Korcan Çelikay, Ramazan Özcan, Serdar Özkan





GALATASARAY: Aykut Erçetin, Caner Erkin, Emre Aşık, Giovani Dos Santos, Harry Kewell, Joao Alves,





TRABZONSPOR: Rigobert Song, Tony Sylva, Umut Bulut





BURSASPOR: Ayhan Tuna Üzümcü, Dimitar Ivanov Ivankov, Kirita Giani Stelian, Leonardo Iglesias, Mesut Özgür, Mustafa Keçeli, Ömer Erdoğan,





KAYSERİSPOR: Ali Turan, Alioum Saidou, Aydın Toscalı, Aziza Makukula, Delio Cesar Toledo, Resul Ekrem Turhan, Yusuf Soysal





GENÇLERBİRLİĞİ: Kahe, İlhan Eker, Jurica Vranjes, Kerem Şeras, Tozo, Sandro Da Silva Mendonça





İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ergün Berisha, Gökhan Kaba, Gökhan Süzen, Marcos Roberto Silva Barbosa, Marcus Vinicius Cesario, Mehmet Ali Tunç, Okan Buruk





ANTALYASPOR: Ali Zitouni, Ertuğrul Arslan, Fatih Ceylan, Gürhan Gürsoy, Hakan Özmert, Hasan Sönmez, Kerim Zengin, Korhan Öztürk, Necati Ateş, Orhan Ak, Ömer Çatkıç, Polat Keser, Radoslav Batak, Sedat Ağçay, Şenol Can, Vahap Işık, Veysel Cihan, Yalçın Ayhan





GAZİANTEPSPOR: Beto, Armand Deumi, Hakan Bayraktar, Mehmet Yozgatlı, Muhammet Şentürk, Orhan Ekinci, Stiepan Tomas, Tolga Seyhan





KASIMPAŞA: Andre Francisco Moritz, Diego Alejandro Ruiz Scheuschner, Murat Erdoğan





ANKARAGÜCÜ: Elyasa Süme, Ariel Esteban Broggi, Bora Körk, Cihan Haspolatlı, Çağlayan Alpsatan, Emre Aygün, Hürriyet Güçer, İlkem Özkaynak, Jan Rajnoch, Jerome Rothen, Metin Akan, Semavi Özgür, Yasin Türkvatan





MANİSASPOR: Abdullah Berkay Velivar, Ali Fırat Okur, Eren Aydın, Ersen Martin, Güven Varol, İhsan Burak Özsaraç, Mehmet Nas, Tufan Esin





SİVASSPOR: Abdurrahman Dereli, Akın Vardar, Elrio Joseph Van Heerden, Faruk Bayar, Hayrettin Yerlikaya, Mehmet Yıldız, Michael Petkovic, Murat Sözgelmez, Musa Aydın, Sedat Bayrak





DİYARBAKIRSPOR: Adnan Güngör, Baki Mercimek, Barış Duruk, Bebbe Mbangue Gustave, Bican Baran, Burak Karaduman, Celaleddin Koçak, Erdal Güneş, Erhan Şentürk, Goran Stankovski, Mamadou Diallo, Metin Aktaş, Milan Martinovic, Nusret Varlı, Osman Kurtuldu, Ömer Faruk Demir, Ümit Bozkurt, Yasin Doğan Sezgin





DENİZLİSPOR: Özden Öngün, Recep Niyaz





ESKİŞEHİRSPOR: Abdel Zaher Elsaka, Atilla Koca, Bülent Ertuğrul, Fahri Tatan, Hüseyin Güngör, Mehmet Yılmaz, Murat Önür