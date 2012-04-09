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Ekonomi

Hangi emekli ne kadar zam alacak?

Binlerce emeklinin beklediği haber nihayet SGK'dan geldi. Peki 2013 yılında hangi emekli ne kadar zam alacak?

09 Nisan 2012 20:18

 

2013 başında hak sahibi olan emeklilere ödenecek intibak zammı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), düğmeye bastı.

 

İncelemeye süper emeklilerden başlandı

 

Takvim'in haberine göre SGK, dosyaları incelemeye süper emeklilerden başladı.

 

İntibak zammından yararlanacak süper emeklilerin gösterge rakamlarının güncellenmesi ve emeklilikle ilgili bilgilerinin bilgi işlem alanına aktarılmasının ardından sıra diğer emeklilere gelecek.

 

İncelemelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

 

Hangi emekli ne kadar zam alacak?

 

İntibak aylıkları 2013 yılı Ocak ayında ödenecek. Peki bugünkü değer üzerinden kim ne kadar artış alacak? İşte cevabı...

2,7 milyon SSK emeklisini ilgilendiren ve yılardır her hükümet döneminde gündeme gelen "İntibak Kanunu" nihayet 8 mart tarihli resmi gazetede yayımlanarak yasalaştı. Bundan sonra emekliler ne kadar zam alacaklarını merak ediyor.

Aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik'in de her basın açıklamasında özellikle vurguladığı gibi intibak artışı bir zam değil, aylıkların yeniden hesaplanması sonucu aylıkların artırılması esasına dayanmaktadır

Bu nedenle SSK emeklilerinden, her ne kadar sadece 2000 yılından önce emekli olanlar intibaktan yararlanacak ise de bunların da hepsinin aylığında artış olmayacağı gibi artış miktarları da farklı olacaktır.

İntibak aylıkları 2013 yılı Ocak ayında ödenecek ama sgkrehberi.com sitesi bugünkü değer üzerinden kim ne kadar artış alacağını hesapladı. Hesaplamalarda göstergelere göre en düşük aylık bağlama oranları dikkate alındı. Emeklilerin yaş ve gün sayısına göre alacakları artış daha fazla olacak.

Bu nedenle SSK emeklilerinden, her ne kadar sadece 2000 yılından önce emekli olanlar intibaktan yararlanacak ise de bunların da hepsinin aylığında artış olmayacağı gibi artış miktarları da farklı olacaktır.

İntibak aylıkları 2013 yılı Ocak ayında ödenecek ama sgkrehberi.com sitesi bugünkü değer üzerinden kim ne kadar artış alacağını hesapladı. Hesaplamalarda göstergelere göre en düşük aylık bağlama oranları dikkate alındı. Emeklilerin yaş ve gün sayısına göre alacakları artış daha fazla olacak.

 

 

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