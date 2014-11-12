Hangi devlet kurumu ne kadar kira ödüyor?

1.4 milyar lirayı bulan maliyetiyle yeni Cumhurbaşkanlığı Konutu Ak Saray üzerinde tartışmalar devam ederken Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, devlet kurumlarının aylık ne kadar kira ödediğine ilişkin olarak Sayıştay raporlarında yer alan rakamları açıkladı.

Öztürk'ün Sözcü'de "Tayyip sarayda, devlet kirada!" başlığıyla yayımlanan(12 Ekim 2014) yazısı şöyle:

Yağma Hasan’ın böreği... Yiyin efendiler yiyin!.. Tayyip; 1.4 milyar liralık sarayını “Devletin itibarı için yapıldı” diye savunuyor...

Oysa devletin pek çok kurumu kirada. Nerede itibar?

Örneğin Ai­le Bakanlığı, An­ka­ra Çan­ka­ya­’da aylık ki­rası 765 bin li­ra olan bi­na­da hiz­met veri­yor. Yıllık, sto­paj ha­riç 9.1 mil­yon li­ra edi­yor. Bu­nun gi­bi da­ha pek çok ku­ru­mun, dev­le­te ki­ra yü­kü var. Pa­rası he­pi­mi­zin ce­bin­den çıkıyor.

Ki­ra­lar yan­daşa

Kira öde­nen bi­na­ların çoğu ise AK­P’­li işadam­larının. An­ka­ra’­da, Es­kişehir ve Kon­ya yo­lu ke­narında yük­se­len ki­ralık bi­na­lar­da, ba­kanlıklar, ge­nel mü­dür­lük­ler bu­lu­nu­yor. Hat­ta AKP’­li işadam­larına, ki­ra ga­ran­ti­li bina yaptırılıyor…

Devletin ev sahibi Erdoğan’ın yanında

Aile Bakanlığı’nın 765 bin liraya kiraladığı binanın yarısı Bayraktar İnşaat’a ait. Erdoğan şirketin inşaatlarının açılışını yapmıştı.