Hangi devlet kurumu ne kadar kira ödüyor?

1.4 milyar lirayı bulan maliyetiyle yeni Cumhurbaşkanlığı Konutu Ak Saray üzerinde tartışmalar devam ederken Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, devlet kurumlarının aylık ne kadar kira ödediğine ilişkin olarak Sayıştay raporlarında yer alan rakamları açıkladı.
Öztürk'ün Sözcü'de "Tayyip sarayda, devlet kirada!" başlığıyla yayımlanan(12 Ekim 2014) yazısı şöyle:
Yağma Hasan’ın böreği... Yiyin efendiler yiyin!.. Tayyip; 1.4 milyar liralık sarayını “Devletin itibarı için yapıldı” diye savunuyor...
Oysa devletin pek çok kurumu kirada. Nerede itibar?
Örneğin Aile Bakanlığı, Ankara Çankaya’da aylık kirası 765 bin lira olan binada hizmet veriyor. Yıllık, stopaj hariç 9.1 milyon lira ediyor. Bunun gibi daha pek çok kurumun, devlete kira yükü var. Parası hepimizin cebinden çıkıyor.
Kiralar yandaşa
Kira ödenen binaların çoğu ise AKP’li işadamlarının. Ankara’da, Eskişehir ve Konya yolu kenarında yükselen kiralık binalarda, bakanlıklar, genel müdürlükler bulunuyor. Hatta AKP’li işadamlarına, kira garantili bina yaptırılıyor…
Devletin ev sahibi Erdoğan’ın yanında
Aile Bakanlığı’nın 765 bin liraya kiraladığı binanın yarısı Bayraktar İnşaat’a ait. Erdoğan şirketin inşaatlarının açılışını yapmıştı.