Hangi dal nerenize battı?

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir, gözaltına alınan belediye başkanlarıyla ilgili açıklama yaparken küfür etti.





Baydemir operasyonun protesto edildiği toplantıda, BDP’nin amblemindeki meşeyi anlattı ve ‘Meşenin hangi dalı nerenize battı sayın hükümet’ dedi.



PKK’nın sivil yapılanmasını oluşturan Kürdistan Topluluklar Birliği’nin Türkiye Meclisi’ne yönelik operasyon, Barış ve Demokrasi Partisi’nde (BDP) basın açıklamasıyla protesto edildi. Kapatılan DTP’nin milletvekilleri Emine Ayna, Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Pervin Buldan, Ayla Akat Ata, Sabahat Tuncel ve DTP kapatıldıktan sonra BDP’ye katılan Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir’in de aralarında bulunduğu bin kişinin katıldığı basın açıklaması sırasında, sık sık PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.





‘Adliyede olacağız’



İlk konuşmayı yapan Baydemir, aylardan bu yana bu ülkede, bu coğrafyada toplumun manipüle edilmeye, söz konusu bir projenin farklı gösterilerek halkın kandırılmaya çalışıldığını söyledi. BDP amblemindeki meşe ağacını gündeme getiren ve 80 kişinin gözaltına alınmasını tasfiye olarak niteleyen Baydemir, meşe ağacı dallarının tüm Türkiye için umut olacağını söylediğini belirterek şöyle konuştu:



“Başbakan ve kabine üyelerine sormak istiyorum, üslubumdan dolayı halkın affına sığınıyorum. Meşe ağacının hangi dalı nerenize battı sayın hükümet. Tasfiye böyle devam ederse gün gelecek elinizi uzatacağınız tek insan bulamayacaksınız. Yazıktır, günahtır bunu yapmayın.

Kim demokrasi, barış, özgürlük ve birlikte yaşamak için cezaevine girmek gibi bedel ödemekten miskali zerre kadar korkarsa namerttir. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın çiğnediği hukuk neyse bilerek ve isteyerek biz de çiğnedik, çiğnemeye de devam edeceğiz.”



Gözaltına alınanların serbest bırakılması için bugün Diyarbakır Adliyesi önünde olacaklarını belirten Baydemir, “Ya bizi de alacaksınız, ya arkadaşlarımızı serbest bırakacaksınız. Lütfen akıllı davranın söz tükenmesin” dedi.



Partilileri arasında “şahin” ve “güvercin” yapılmasına kızan Baydemir, “Bizi ‘güvercin’, ‘şahin’ diye ayırmayın. Bunu söyleyenlere has..tir diyoruz. Kendi değerlerine ihanet eden tek Kürt politikacı bulamayacaksınız.” diye konuştu.





Küfür çığlıktı, pişman değilim



Baydemir, ‘küfürlü’ tepkisiyle ilgili olarak NTV’ye şunları söyledi:



“Her şeyden önce bu bir çığlıktı. Diyarbakır’dan, halkına hizmet etmeye çalışan ve bu ülkede Türkün ve Kürdün birlikte yaşadığına inanan bir Türkiyeli Kürdün çığlığı idi. Asla pişman değilim. Lütfen bu tabirlerimden dolayı halk beni bağışlasın.”