Hangi Cumhurbaşkanı adayının hesabına kaç para yatırıldı?

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar yapılan bağış miktarı açıklanmazken, muhalefetin uzlaşı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’na 2 bin 172 kişi tarafından 2 milyon 130 bin 922 lira, Selahattin Demirtaş’a ise, 1460 kişi toplam 361 bin 411 lira bağışta bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Cumhurbaşkanı aday listesini kesinleştirmesinin ardından bankalarda açılan seçim kampanyası bağış hesaplarına vatandaşların ilgisi devam ediyor.

İhsanoğlu'na 2 bin 172 kişi

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kampanyası için açılan banka hesabına dün itibariyle 2 bin 172 kişi tarafından 2 milyon 130 bin 922 TL bağış yapıldı. İhsanoğlu kendisine ilk bağışı 50 TL ile yapan vatandaşı arayarak teşekkür etti, seçilmesi halinde kendisini Çankaya Köşkü'nde ağırlama sözü verdi.

İhsanoğlu daha sonra jest niteliğinde bir hamle yaparak diğer adaylar Tayyip Erdoğan ile Selahattin Demirtaş'ın hesaplarına 1000'er TL yatırdı. Erdoğan bu bağışı iade etti.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçim kampanyası için açılan hesaba 1460 kişi toplam 361 bin 411 lira bağışta bulundu.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın topladığı başlar ile ilgili henüz açıklama yapılmazken, Rize, Samsun ve Afyon gibi illerde Ziraat Bankası şubelerinde vatandaşların bağış kuyruğuna girdiği görüldü.

Erdoğan'a seçim çalışmalarında kullanılmak üzere yardımda bulunmak isteyen yaklaşık 300 kişi, Ziraat Bankası'nın Rize Merkez Şubesi önünde toplandı. Gruplar halinde bankaya giren vatandaşlar, hesaba havale yaptı.