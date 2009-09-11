Hangi cep telefonunda ne kadar radyasyon var

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yılın üçüncü çeyreğinde açıklayacağı radyasyon raporundan önce ABD hükümetinin oluşturduğu bir konsey cep telefonlarının yaydığı radyasyonu ölçüp listeledi. 1000 cep telefonu üzerinde yapılan araştırmada Samsung’un Impression modelinin en az radyasyon yayan telefon olduğu belirlendi.



Samsung en az radyasyon yayan ilk ona altı telefon sokarken en çok radyasyon yayan 10 telefonun altısı Motorola markalı oldu.



iPhone’un, Samsung Impression’dan 4.5 kat daha fazla radyasyon yaydığı ortaya çıktı. Avrupa’da kullanılan cep telefonlarında radyasyon yayma sınırı 2.0W/kg (Telefon ile konuşurken, beyne kilogram başına uygulanan radyasyon Watt) iken ABD’de bu sınır 1.6W/kg. Uzmanlar bu sınırlamaların 17 yıl önce yapıldığını ve tekrar gözden geçirilmesini tavsiye etti.

İşte en az radyasyon yayan cep telefonları

* Samsung Impression: 0.35 W/kg, * Motorola RAZR: V8 0.36 W/kg , * Samsung SGH-t229: 0.38 W/kg, * Samsung Rugby: 0.46 W/kg, * Samsung Propel Pro (SGH-i627): 0.47 W/kg, * Samsung Gravity (SGH-t459): 0.49 W/kg, * T-Mobile Sidekick: 0.50 W/kg, * LG Xenon (GR500): 0.52 W/kg,

* Motorola Karma: 0.55 W/kg, * Sanyo Katana II: 0.55 W/kg, * Blackberry Storm: 0.57 W/kg ve diğerleri... * Apple iPhone 3GS: 1.19 W/kg,

* Blackberry Pearl 8110: 1.24 W/kg, * LG Chocolate 3 (VX8560): 1.26 W/kg, * Apple iPhone 3G: 1.39 W/kg, * Samsung Omnia: 1.31 W/kg