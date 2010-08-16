Hangi cemaat 'evet' hangi cemaat 'hayır' diyecek?

T24- Anayasa değişikliklerinin oylanacağı 12 Eylül referandumu için geri sayım sürerken, bugüne kadar birçok kişi ve kurum oylarının rengini açıkladı. Ama dini grupların sessizliği dikkat çekiyor. Nurcular’ın en güçlü kolu olan Gülen Hareketi’nin lideri Fethullah Gülen, “İmkân olsa mezardakileri kaldırıp ‘Evet’ oyu kullandırmak lazım” diyerek tercihini belli etmişti.



Peki diğerlerinin oylarının rengi ne olacak? Habertürk'ün derlediği habere göre, Newsweek Türkiye’nin son sayısında Adem Demir, bu konuyu ele aldı.

Newsweek Türkiye’den Adem Demir, Türkiye’deki cemaatlerin referandumda muhtemel eğilimlerini değerlendirdi.





İşte "Evet"çi cemaatler...

Erenköy Cemaati: Cemaatin etkili isimleri Ahmet Taşgetiren ve Tahir Büyükkörükçü’nün iktidarla ilişkileri hep iyi oldu. AK Partiyi şaşırtmazlar.

Nurcular: Said Nursi’nin yolunu takip edenlerin oluşturduğu Yazıcılar, Okuyucular ve Yeni Nesilciler bu referandumda tek vücut olacak gibi. Oylarının rengi beyaz olacak. Ancak Yeni Asyacılar’ın ne yönde oy kullanacağı henüz belirsiz.

İskenderpaşa: Nurettin Coşan’ın başa geçmesinden sonra dergâhın siyasi etkinliği azaldı. Ama rahle-i tedrisatından geçen AK Partili dostların hatırına oyları “evet”.

Yahyalı Grubu: Nakşibendi tarikatının etkin kollarından biri olan Kayseri merkezli grup öteden beri Milli Görüşçü ve AK Parti destekçisi. Banko “evet.”

Menzil: Adıyaman merkezli tarikatın devlet ve siyasetle kavgası olmadı. 12 Eylül darbesinde bile faaliyetlerini sürdürdü. Mevcut iktidarın icraatlarından memnunlar.

İşte "Hayır"cı cemaatler...

Radikaller: El Kaide’ye destek veren Selefi-cihadı gruplar ile İBDA-C seçimi boykot ediyor. Hizbullahçıların büyük bir kısmı da referandumu boykot edebilir.

Kadiriler: Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı olan liderlerinden Haydar Baş, “hayır” cephesinde. Baş, diğer cemaatlerce “ulusalcı” safta yer almakla da eleştiriliyor.

Hizb-ut Tahrir ve El Aziz Grubu: Ergenekon operasyonu çerçevesinde baskınlara ve gözaltına maruz kaldılar. Bundan ötürü her halükârda iktidar karşıtılar.

Süleymancılar: Kurdukları iki Kuran kursu AK Parti döneminde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldığı için öfkeliler ve sandıkta “hayır” diyebilirler.