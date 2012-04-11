Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, "61-66 aylık çocuğu olan veli beklesin" dedi, okula kayıt yaşıyla ilgili son sözü söyledi.

'61-66 ay arası beklesin'

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı''ya konuşan Dinçer, "61-66 ay arasındaki çocuklar için velilerin izni ve bedensel gelişimine göre kayıt yaptırmama imkânı üzerinde çalışılmakta. Bu konuda yönetmelikte gerekli düzenlemeleri yapıncaya kadar velilerimizin beklemelerini öneririm" dedi.

Dinçer'in, 1., 2. ve 3. dörtyılı ayrı ayrı irdelediği açıklamalarının ilk bölümü şöyle:

Hangi ay, yıl doğumlular 1. sınıfa başlayacak?

Yeni düzenlemeye göre "Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ, çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter."

Burada yapılan tek değişiklik "6-14 yaş" yerine "6-13 yaş" şeklinde bir tanımlamanın getirilmesi. Bu konuda çok fazla spekülasyon yapılmakta. Eylül sonu itibarıyla 60. ayını bitirmiş, 72. ayına kadar olan çocuklar haziran ayında ilkokul 1. sınıfa kayıt olabilecek.

Ancak 61-66 ay arasındaki çocuklar için velilerin izni ve bedensel gelişimine göre kayıt yaptırmama imkânı üzerinde çalışılmakta. Bu konuda yönetmelikte gerekli düzenlemeleri yapıncaya kadar velilerimizin beklemelerini öneririm.

Aile anaokuluna göndermek isterse...

2007 doğumlu çocuğun ailesi 1. sınıfa değil de anaokuluna çocuğunu vermek isterse ne olacak?

2007 doğumluları doğum aylarına göre ayrıştırarak değerlendirmek gerek. Öğrenci velisinin istemesi halinde 60 aylık bir çocuğun anaokuluna gönderilmesinde herhangi bir engel söz konusu değildir.

Alt sınır şu anda 60 ay, üst sınır 72 ay gözüküyor. Aile 67 aylık çocuğu anaokuluna gönderdi. Birinci sınıfa ertesi yıl göndereceğinden üst sınırı aşıyor. Bu durumda ne olacak?

Bu çocuklar üst sınırı aşmakla beraber zorunlu eğitim çağında olduklarından ilkokula kayıt olmak zorunda. 1 Haziran itibarıyla 57 ayı tamamlamış olmayanlar okul öncesine devam edecekler. 57 ile 60 ay arasındaki öğrenciler ise velilerin talebi ve öğrencinin fizikî gelişimi dikkate alınarak ilkokula kayıt yaptırabilir. İlkokula devam etmeyecek öğrenciler okul öncesine devam edecekler.

2006 ve 2007'liler aynı sınıfta mı olacak?

Bu konuda hiçbir sistemde keskin bir ayrım yapmak mümkün değil.

Anaokulu öğretmenleri 1. sınıfa girecek mi? Bu öğrencilerin programı nasıl olacak? Okuma yazma öğrenecekler mi?

İlkokullarda, ilköğretim 2-4. sınıflarında okutulan program yine okutulmaya devam edecek. Ancak birinci sınıf programlarında yeni yaş durumu dikkate alınarak bu yaş durumuna uygun düzenlemeler yapılacak. İlkokullar, öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını artıracak, okuma yazma becerilerini geliştirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak ve temel yaşam kurallarını öğrenecekleri bir eğitim olacak.

Yeni program yazılacak mı?

İlkokul programları kademeli olarak yenilenecek.