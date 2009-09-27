Hangar'dan büyük istihdam hamlesi

Hangar Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Selçuk, Çorum'da kuracakları saya fabrikasıyla 2 bin kişiye istihdam sağlamayı amaçladıklarını açıkladı.

Yıllık 7 milyon çiftle Türkiye'nin en büyük ayakkabı üreticisi olduklarını söyleyen Selçuk, yatırımlarına hızla devam edeceklerini belirrti.

Selçuk, artık dışa açılmanın vaktinin geldiğini, öncelikle komşu ve civar ülkelerden başlayarak Avrupa'ya açılacaklarını dile getirerek, “Amacımız Avrupa'nın da 1 numarası olmak. Bunu başarmamamız için hiçbir engel yok.” dedi.

Bu yıl itibarıyla Çin'den Türkiye'ye ayakkabı girişini durdurduklarını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

“Avrupa'yı da Çin istilasından kurtaracağız. Çin'in 95 günde gittiği Avrupa'ya ben 5 günde gideceğim. İşte avantajım burada. Çin, 95 gün kapalı konteynırlarda kalan ayakkabıların çürümemesi için özel kimyasallar kullanıyor. Bu da ayakkabıda dehşet bir koku yayılmasına yol açıyor. Biz ise onlardan daha kaliteli ürettiğimiz ürünlerimizi zararsız bir şekilde ulaştıracağız. Türkiye'nin stratejik konumunu bütün sektörlerde kullanmalıyız.

Geçtiğimiz günlerde Isparta'ya üs kurduk. Buradaki merkezle Ege ve Akdeniz bölgelerine daha hızlı ulaşmayı hedefliyoruz. Teşvikli illerden yoğun bir şekilde yatırım teklifleri alıyoruz. Artık B Planına başlıyoruz. Çorum'da saya fabrikası kuracağız. Hemen sonra 100 makineli atölyeyi kuracağız. Çok kısa süre sonra da hedefimiz bin makineye ulaşıp 2 bin kişiye istihdam sağlamak.

Bu sektörde tek başına bir gelecek göremeyen 5 dev firma ekipmanlarıyla birlikte Hangar Ailesine katıldı. Çünkü şu şartlarda iş yapmak artık çok zor. Fabrikalar hurdaya çıkmaktansa Hangar bünyesinde kalıp, çözüm ortaklığıyla beraber üretim yapacak. Bundan dolayı bu dev firmalar bizimle hareket etme kararı aldılar. Bu tesis, artık tabanı, derisi, astarı, muhtelif frekansları tamamen iç bünyesinde olan ve günde 60 bin çift ayakkabı üreten bir tesis haline gelecek.”

Belediye işçi gönderdi yeterli gelmedi

Irak, Gürcistan, Almanya, Slovakya, Azerbaycan, Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'da aynı anda açılış yapacaklarını dile getiren Selçuk, Beylikdüzü'nde toplam 11 bin metrekare kullanım alanına sahip olan yeni merkez için 750 kişiye iş kapısı açtıklarını, Beylikdüzü Belediyesinden çalıştıracak işçi talebinde bulunduklarını anlattı.

“Sayın Başkan bize bir günde 250 kişi gönderdi. Fakat bu bile yeterli gelmiyor. Asgari ücretin üzerinde bir maaş stratejisine sahip bir marka olduğumuz halde, eleman sıkıntısını bir türlü gideremiyoruz” diyen Selçuk, krize karşın ilk 8 ayda 5 binin üzerinde ek istihdam yarattıklarını, halkın ucuza ayakkabı giyebilmesi için sürekli Ar-Ge faaliyetlerinde bulunduklarını, 5 sezon önce 19 TL'ye sattıkları ayakkabıları hala aynı fiyata sattıklarını kaydetti.

Selçuk, şunları kaydetti:

“Üstelik ürün kalitesi arttı. Bayi karı da arttı. 19 TL'lik ayakkabıda 2,5 TL kar verdiğimiz bir bayi, artık 3,5 TL kazanacak. KDV'yi bayiye ödetiyorduk, şimdi biz ödüyoruz. Yüzde 18 olan kar marjı yüzde 26'ya çıktı. Eskiden üretici elinde kalan malzemeyle indirim yapıyordu. Şimdiyse biz istediklerimizi yaptırabiliyoruz. 2009 hedefimiz yıllık 15 milyon çift ayakkabı üretimi... Türkiye'deki yapılanmayı tamamladık, artık Avrupa'ya açılmanın zamanı geldi. Türkiye'de olmadığımız il ve ilçe kalmadı. Bundan sonraki hedefimize doğru yol alıyoruz. Almanya'daki tüm çalışmalarımızı tamamladık.