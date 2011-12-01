-Hanefi Avcı'ya tazminat cezası İZMİR (A.A) - 01.12.2011 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' davasının tutuklu sanığı eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, ''Haliç'te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında kişilik haklarını zarara uğrattığı gerekçesiyle savcı Fatih Genç'e 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Savcı Fatih Genç'in söz konusu kitapta kendisi hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı manevi tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Hanefi Avcı'nın kişilik haklarını zarara uğrattığı gerekçesiyle Genç'e 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Avcı'nın avukatının kararı temyiz ettiği öğrenildi.