Hanefi Avcı'ya eski Erzurum savcıcı Şanal'a hakaret cezası

“Devrimci Karargah Örgütü” davasından tutuklu bulunan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, “Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabında, eski Erzurum Savcısı Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal’a iftirada bulunduğu gerekçesiyle 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Milliyet'in haberine göre, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Avcı’nın avukatları katıldı. Hakim Zeynep Şahin, avukatların, ”Avcı’nın suçsuz olduğu” yönündeki son savunmalarını dinledikten sonra kararı açıkladı. Buna göre Avcı, “Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabında, Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal’a iftirada bulunduğu gerekçesiyle, 1,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ceza ertelenmedi ve hükmün açıklanması geri bırakılmadı.