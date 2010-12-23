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HANEFİ AVCI'NIN TAHLİYE TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A)

23 Aralık 2010 16:04

-HANEFİ AVCI'NIN TAHLİYE TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Geçen hafta Avcı'nın avukatı Fidel Okan tarafından İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan tutukluluğun kaldırılması yönündeki dilekçe, mahkeme heyeti tarafından değerlendirildi. Mahkeme heyeti, Avcı'nın tutukluluğunun kaldırılarak tahliye edilmesi yönündeki talebi reddetti. Avcı'nın avukatı Fidel Okan, İstanbul Nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesine müvekkilinin tutukluluğunun kaldırılması yönünde dilekçe sunmuş, ancak nöbetçi mahkemece bu talep reddedilmişti. Okan, bunun üzerine aynı mahkemenin heyeti nezdinde bu red kararına itiraz etmiş ve yeniden tahliye talep etmişti.

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