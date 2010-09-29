Hanefi Avcı'nın koğuş arkadaşları belli oldu!

T24 - Devrimci Karargah Örgütü’ne yönelik soruşturmada tutuklanan Kılıç’la bağlantısı olduğu iddia edilen Emniyet Müdürü Hanefi Avcı “30 Eylül’de basın toplantısıyla tüm gerçekleri anlatacağım” açıklamasının üzerinden 3 gün geçmeden Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’da hâkim karşısına çıkan Hanefi Avcı tutuklandı. Paşakapı Cezaevi'nden önce Metris'e nakledilen Avcı daha sonra Ergenekon tutuklularının bulunduğu Silivri Cezaevi'ne gönderildi.



Avcı'nın Silivri Cezaevi'ndeki koğuş arkadaşları, belli oldu. 4. koğuşa sevkedilen Avcı'nın, İşçi Partisi Lideri Doğu Perinçek, gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay, ile emekli Binbaşı Muzaffer Tekin ve Ergenekon soruşturmasını başlatan el bombalarının sahibi olduğu iddia edilen emekli Astsubay Oktya Yıldırım'la kaldığı belirtilti.





