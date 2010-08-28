Hanefi Avcı'nın kitabı korsana düştü

T24 - Son günlerde gündemi oldukça meşgul eden Hanefi Avcı'nın 'Haliç'te Yaşayan Simonlar' adlı kitabı, piyasaya çıkar çıkmaz tükendi. Yeni basımı beklenen ve piyasada bulunamayan kitap korsan kitapçıları harekete geçirdi.





Bazı köşe yazarlarınca ‘görünmez el’ tarafından toplatıldığı ileri sürülen, fiyatı 25 TL olan Avcı‘nın kitabının korsan basımı 6 TL’ye satılıyor. Fatih’te 1 saat içinde yaklaşık 50 korsan kitap tükendi.





Angora Yayınevi tarafından 20 Ağustos Cuma günü piyasaya sürülen kitabın orijinali Ankara Özgün Matbaacılık’ta basılırken, korsanında ise Ayrıntı Basımevi bilgisi yer alıyor. Korsan baskıda ayrıca bandrol, iletişim bilgileri, kaçıncı baskı olduğu bilgileri de bulunmuyor.





Kitabının 5. baskısının yapıldığını belirten Hanefi Avcı, “Korsanının İstanbul’da değil ama Akçay Edremit taraflarında çıkmış olduğunu duydum ama korsanı yüzde 99’u çıkar tabii. Yayınevi bu işleri ciddi takip ediyor” dedi.





Angora Kitabevi Genel Müdürü Cahit Akcan ise, bandrolla ilgili bir sorunları olmadığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda istedikleri kadar bandrol alabildiklerini belirterek, “Korsan basım bizim de kulağımıza geldi. Yayıncılar Birliği’ne bildirdik. Şu ana kadar piyasaya 120 bin kitap verdik. 50 bin daha veriliyor” diye konuştu.



