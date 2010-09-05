Hanefi Avcı'nın kitabı 2 haftada 600 bin sattı

T24 - Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın olay yaratan kitabı “Haliçte Yaşayan Simonlar” iki haftada çok satanlar listesini alt üst etti. 25 TL’den satılan kitabın baskısı 567 bine ulaştı. 800 binlere çıkması bekleniyor.





14 milyon 175 bin TL ciro yapan kitabı yayınlayan yayıneviyle özel anlaşma yapan Avcı’nın en az yüzde 15 pay aldığı belirtiliyor. Buna göre Avcı’nın kitaptan elde ettiği gelir şimdiden 2 milyon TL’yi geçti...







‘Bir kitap okudum, hayatım değişti’ sözü, Hanefi Avcı için ufak bir değişiklik ile gerçek oldu: ‘Bir kitap yazdım, hayatım değişti.’ Yayınevinin verdiği bilgiye göre kitabın baskısı 567 bine ulaştı. Arkadaş Yayıncılık’ın yan kuruluşu olan Angora Yayınevi’nden yayımlanan “Haliçte Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat”, 20 Ağustos Cuma günü piyasaya çıktı ve Türkiye’nin gündemini sarstı. Kitaba gösterilen yoğun ilgi Hanefi Avcı’yı bile şaşırttı.











Eskişehir’den çok talep geliyor

Arkadaş Yayıncılık Genel Müdür Yardımcısı Cahit Akçam “İlk baskı 20 bindi. Ardından 10 bin ek baskı yapıldı ve 23 Ağustos pazartesi günü itibarıyla 30 bin rakamına ulaştı. 3 gün sonra 60 bin oldu. Şu an basılan kitap sayısı 567 bine ulaştı. Ankara ve İzmir’daki kitapevlerinde sıkıntı yok. Ancak en yüksek talep Avcı’nın görev yaptığı Eskişehir ile Edirne, Mersin ve doğum yeri Kahramanmaraş’tan geliyor. Bu illere ek baskılar gönderildi” dedi.









Özel sözleşme yaptılar

Peki Hanefi Avcı bu kitaptan ne kadar para kazanacak? Bu soruya Akçam, kitabın yazarı Hanefi Avcı ile yayınevinin özel bir anlaşma yaptığını fakat bu konuda detay veremeyeceğini söyleyerek karşılık verdi.





Çok satan kitaplarla ilgili olarak yazalarla yapılan “özel anlaşmaların” ne anlama geldiğini kitap dünyasının önde gelen isimlerine sorduk: “Türk kitap yayıncılığında yazar ve yayımevi arasındaki anlaşma standart olarak yüzde 10’dur. Yazar etiket fiyatı üzerinden kitabın yüzde 10’unu alır. 10 liralık kitabın 1 lirası yazara gider. Özel anlaşmalar ise yazarın popülerliği ve/veya kitabın çok satmasıyla ilgilidir. Özel anlaşmalı yazarlar yüzde 15 ile 20 arasında etiket fiyatı üzerinden pay alır. Orhan Pamuk yayıneviyle en yüksek anlaşma yapan yazarımızdır ki bu oran yüzde 20 ile 25 arasındadır. Yine yaptığımız araştırmada Angora Yayınevi’nin ‘pay’ konusunda titiz davrandığını ve en fazla yüzde 15 verebileceğini öğrendik.”





Avcı’nın yazdığı kitabın etiket fiyatı 25 TL. Yayınevinin açıkladığı 567 bin rakamı üzerinden hesaplandığında yayınevinin ulaştığı ciro ortaya çıkıyor. Tam 14 milyon 175 bin TL. Avcı’nın ciro üzerinden pay aldığı ve bu oranın yüzde 15 olduğu varsayımından yola çıktığımızda ise Emniyet Müdürü’nün eline geçecek olan rakam şimdiden 2 milyon TL’yi geçiyor.









En çok kazanan yazar Pamuk

Forbes listesine göre Türkiye’de en fazla kazanan yazar Nobel ödüllü Orhan Pamuk. 2007 rakamlarına göre Wylie Agency firmasına bağlı çalışan Pamuk, 2005-2007 yılları arasında dünya üzerinde 5.5 milyon adet kitap sattı. Bu satıştan ise eline 4.3 milyon TL geçti.







Türkiye’de en çok satan kitap ise 897 bin ile ‘Şu Çılgın Türkler’. Kitabın yayıncısı Bilgi Yayınevi’nin sahibi Ahmet Tevfik Küflü, Ankara Vergi Dairesi’ne 2006 yılı için 2 milyon 165 bin TL gelir beyan etti. Kitabın yazarı Turgut Özakman ise 1.2 milyon TL kazandı.





2009’a geldiğimizde ise listenin başında Elif Şafak yer alıyor. Önce pembe ve gri kapaklarıyla, ardından içeriğiyle çok tartışılan kitabı Aşk 2008 Ocak’ta piyasaya çıktı. 392 bin sattı. Elif Şafak’ın kazancı, yine Forbes rakamlarına göre 1 milyon 530 bin TL oldu.











İkinci kitabımda Güneydoğu’yu yazacağım

Ankara Kentpark Alış-veriş Merkezi’nde dün kitabını imzalayan Avcı, Ankaralılar’ın kendisine gösterdiği ilgiden memnun kaldı. Kitabı imzalatmak isteyen okuyucular uzun kuyruklar oluşturdu. İmza gününe eşi Şenay Avcı ile katılan Hanefi Avcı gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı:





Kitabınız ne kadar sattı?

Bilmiyorum ama bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum.







Tehdit alıyor musunuz?

Yok, herhangi bir tehdit almıyorum.







Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Ben daha çok lumlu tepkileri görüyorum. Belki olumsuz tepkiler de vardır ama bana olumlu tepkiler geliyor.





Yeni kitap yazmayı düşünüyormusunuz?

Güneydoğu sorunuyla ilgili yazmak, birtakım fikirlerimi söylemek gibi içimde bir ukde vardı. Bu konuda bir şeyler yazmayı düşünüyorum. Orada 8 yıllık bir görevim oldu. Orayla ilgili epey bir ilgi, alakam var. Orada ne olabilir, nasıl çözülebilir, oradaki sorunlara nasıl bakmalıyız gibi... Bunun, ülkenin en önemli sorunu olduğu kanaatindeyim. Buna yönelik düşüncelerim var. Bu ilgiden sonra da öncelikle onu yazmayı düşünüyorum. Güneydoğu sorunu nasıl halledilebilir gibi zihnimde oluşan, kendi fikirlerimi öncelikle yazmayı düşünüyorum.





Kitabı çok hassas bir dönemde yazdınız...

Güneydoğu da çok hassas. Önce en hassas olanı yazmak lazım. Hassasiyeti bittikten sonra, anlamı bittikten sonra yazmanın manası yok. Ben bu kitabı nisanda çıkarmayı düşünüyordum, öyle hesaplamıştım. 10 Nisan polis bayramında çıkaracaktım. Hatta yayınevine mart ayında teslim ettim. Redaksiyon işlemleri çok uzun sürdü, bu sürece geldi, ondan dolayı. Yani ben yazmaya başladığım zaman bugün gündemde olan konuların hiçbiri, o gün gündemde değildi. Özellikle gündem kollamak gibi bir derdim yok tabii.









Tarafsız basın







Bir gazetenin sorularını yanıtlarken zorlandınız...

Zorlanmam söz konusu değil ama ben tarafsız basınla konuşmak istiyorum. O çok önyargılı ve taraflıydı. Önyargılı ve taraflı biriyle konuşmak istemediğim için ara verdim. Yoksa herhangi bir soruda zorlanacak bir şeyim yok.





Bazı çevreler kitabı sizin yazmadığınızı iddia ediyor...

Kitaptaki fikirleri başka biri yazamaz. Yani benim yaşadıklarım, benim etrafımda olan, odak noktasına beni koyduğunuz zaman etrafımda olan olaylar. Bunun dışında başka birinin onları yazma şansı zaten yok. Onlar, birazcık da kitaba ciddi eleştiri getiremeyenlerin, çamur atma gibi diyelim, eleştirmiş olmak için söyledikleri laflardır. Böyle bir şeyi konuşmaya bile gerek yok.





Emekli olmayı düşünüyor musunuz?

Yok, şimdilik düşünmüyorum.









‘Avcı’nın kitabı 1 milyon satar’

Deniz Yüce Başarır (Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni):

Hanefi Avcı’nın kitabının bir fenomen olduğu kesin. Türkiye’nin güncel sorunlarını ele alması, okurun bu tür konulara duyduğu büyük bir merakın göstergesi bu kitabın satışı... Elif Şafak’ın Aşk’ı bir buçuk yılda 505 bin sattı ve bence daha da satar. Hanefi Avcı’nın kitabı ise kısa sürede 570 bin satışı gördü. Bu durumda “bir milyon satar” gibi iddialı bir söz söylemek istemesem de bir milyon satarsa hiç şaşırmam”









Böyle kitap görmedim

Vezir Sarıyer (Alfa Dağıtım Sorumlusu)

23 yıldır dağıtımcıyım böyle bir kitap görmedim. Çok kısa sürede çok hızlı bir satış bu. Kitap çıktığı günden bu yana büyük ilgi görüyor ve yoğun bir talep geliyor. Mesela küçücük bir kitapçıya uğradım, o bile bir günde 40 tane satmış. İnanılır gibi değil. Buna benzer bir satış yıllar önce Emin Çölaşan’ın “Turgut Nereden Koşuyor” kitabı için olmuş, kitapçıların önünde kuyruklar oluşmuştu. Hanefi Avcı’nın kitabı ise çıktığı gün patladı. Bu yüzden bir milyon satması sürpriz olmaz. Bence 800 bini kesin görür.











4’er 5’er alıyorlar

Buket Aşçı ( Vatan gazetesi Kitap Yönetmeni)

12 Eylül’e biraz daha zaman olsaydı Hanefi Avcı’nın kitabı kesin bir milyonu görürdü. Ortaya çıkacak siyasi gelişmeler yine kitabın satışını etkileyecektir. Ayrıca yayınevinin kriz yönetimi de çok etkili oldu. Çünkü kitabın içeriği değiştirilmiş sahtesi kitabın önünü kesmek yerine tam aksine satışını artırdı. Hatta ilk kez bir kitabın korsanının orijinalini sattırdığını söyleyebiliriz. Çünkü kitapçılarda insanlar, orijinal baskı gördüğü an kitaptan dörder-beşer alıyor. Hatta arkadaşlarını arayıp “orijinal baskı buldum, sana da alayım mı” diye soruyor.



