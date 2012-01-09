-Hanefi Avcı'nın ifadesi alındı ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın ''şüpheli'' olarak ifadesini aldı. ''Devrimci Karargah Örgütü'' ile ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalara ilişkin davaların tutuklu sanığı olan Avcı, sabah saatlerinde jandarma eşliğinde Ankara adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcıları Hakan Yüksel ve Mehmet Özgür, 2 Mart 1995'te kaybolan ve bugüne kadar kendisinden haber alınamayan Tarık Ümit'in ortağı Hakkı Yaman Namlı'nın ''tanık'' olarak ifadesini aldıktan sonra, Avcı'nın ifadesini almaya başladı. İfade alma işlemi yaklaşık 4 saatte tamamlanan Avcı, İstanbul'dan kendisini getiren jandarma eşliğinde adliyeden götürüldü. -''Susurluk Komisyonuna verdiği ifadeleri tekrarladı''- Avcı'nın avukatı Fidel Okan, gazetecilerin soruları üzerine, müvekkilinin, aynı soruşturmanın tutuklu şüphelisi, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi ''Ayhan Çarkın'ın iddialarının bir kısmını çok gereksiz ve yanlış bulduğunu ifade ettiğini'' söyledi. Soruşturmanın devam edeceğini ve bu süreçte muhtemelen başkalarının da ifadelerinin alınacağını kaydeden ve savcıların soruşturmayı ciddiyetle yürüttüğünü belirten Okan, ''Bu önemli bir şey. Soruşturmanın daha da ciddi şekilde yürümesi gerekiyor. Çünkü netice itibarıyla faili meçhul cinayetler aydınlanacak. Hanefi Bey, bu konuyla ilgili Susurluk Komisyonuna verdiği ifadelerini tekrar etti. Beyanları benziyor'' diye konuştu. Okan, bir soru üzerine, müvekkilinin, bazı kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullandığı yönündeki, Susurluk Komisyonundaki iddialarının ''sonuna kadar arkasında olduğunu'' söylediğini bildirdi. Avcı'nın Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesiyle ilgili birtakım sorulara da yanıt verdiğini bildiren Okan, bir gazetecinin, ''Mehmet Ağar dışında ismi geçen siyasiler oldu mu? Özer Çiller mesela?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Tabii, Özer Çiller... Birçok kişinin ismi geçti. Zaten kendisinden önce de verilen ifadeler var. Bu soruşturma daha da artacak. Yani, daha farklı bir noktaya da taşabilir. Savcıların kararlılığını gördük. Zaten ben de aynı şekilde soruşturmanın yürümesi gerektiğini ifade ettim. Zaten Hanefi Bey'in ifadesi, bazı şüphelilerin ifadelerinde kendisinden bahsetmeleri nedeniyle alındı. Yoksa normal şartlar altında tanık olarak ifadesinin alınması gerekiyordu ve serbest bırakıldı. Sürece yardımcı olmak için çok ayrıntılı ifade verdi. Bu ifadelerin verilmesinin nedeni de ülkenin bir dönem içinde bulunduğu faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması.'' Müvekkiline yönelik ''bazı abartılı suçlamaları'' normal bulduğunu bildiren Okan, ''Bunlar tabii, ciddiyeti olmadığı için, saçma sapan birtakım ifadeler, sözler. Dursun Karataş ile birlikte görülmüş görülmemiş vs... Böyle, çok akla mantığa uygun olmayan sözler'' dedi. Okan, soruşturma gizli olduğu için daha fazla beyanda bulunamayacağını belirterek, sözlerini noktaladı. Öte yandan, soruşturmayı yürüten savcılar, sabah saatlerinde de 9 Mayıs 1994'te kaçırılarak öldürülen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan'ın çalışma arkadaşı Ali Evranosoğlu'nun ''tanık'' olarak ifadesini aldı. Evranosoğlu, adliyeden ayrılırken, ''Görevimizi yaptık. Devlet memuruyum, konuşamam'' dedi.