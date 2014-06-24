Hanefi Avcı'nın annesi: Oğlumu düşmanla yatırdılar

Anayasa Mahkemesi'nin hakkındaki "ihlal" kararının ardından, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce tahliyesine karar verilen eski emniyet müdürü Hanefi Avcı memleketi Gaziantep'e geldi.



Avcı ve kardeşi Bahri Avcı, havaalanında annesi Emine Avcı, kardeşleri ve yakınları tarafından karşılandı. Bayrak ve Avcı'nın posterini taşıyan yakınları, Avcı ile kucaklaştı.

'Ülkeme faydalı olmuşsan ne ala'

Avcı, gazetecilere, karşılama dolayısıyla mahcup olduğunu kaydetti. "Bu, devlet hizmeti. Zaman zaman bir şeyler yaparsınız terfi edersiniz, ödül alırsınız, madalya verirler, bazen de 'gel cezaevinde yat' derler" diyen Avcı, şunları söyledi: "Ama ikisi hizmettir. Mühim olan ülkeye faydalı olmuşsan ne ala. Faydalı olduğum kanaatindeyim. Biz iyi niyetle hareket ettik, iyi niyetle birşey yapmaya çalıştık. Bazen olur, kaderdir. Ülke için nice insanlar telef de oldu. Şehit olan da vardır, yaralı olan da vardır ama cezaevinde yatmak da vardır. Çok şükür tekrar döndük, geldik, ailemize, akrabalarımıza kavuştuk. Bundan dolayı mutluyuz. Memleketimize, şehrimize döndük."

"Bir planınız var mı?" sorusuna ise Avcı, "Daha bir planımız yok. Daha yeni çıktık. Bakalım, önümüzü bir görelim. Allah kerimdir. Ondan sonra bakarız" diye cevap verdi.

Annesi Emine Avcı'dan sitem dolu sözler

Anne Emine Avcı ise Allah'a binlerce kez şükür ettiğini belirtti. Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid okuyan Avcı, "5 sene oldu, oğlum hapis yatıyor. Hiç bir suçu yok. Emniyet müdürüydü. Diyarbakır'da 8 sene emniyet müdürlüğü yaptı. Oğlumu düşmanlarla yatırdılar. Ben oğlumu biliyorum. Beni öldürdü bu oğlum" diye konuştu.

Kardeşi Şahin Avcı ise ailesiyle çok zor günler geçirdiklerini, Anayasa Mahkemesi'nin kararından dolayı mutlu olduklarını söyledi.