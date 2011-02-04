Hanefi Avcı'nın 52 yıla kadar hapsi isteniyor

T24 - İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması iddianamesinde, tutuklu sanıklardan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, ''Devrimci karargah terör örgütü ve mensuplarına yardım' ve ''Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme'' gibi suçlardan 22 yıl 6 ay ila 51 yıl 9 ay arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.





İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 129 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar arasında bulunan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, ''Devrimci karargah terör örgütü ve mensuplarına yardım'' suçundan 7,5 ila 15, ''Yargı görevini yapanı etkileme'' suçundan 3 ila 6, ''soruşturmanın gizliliğini ihlal'' suçundan 1.5 ila 4,5, ''terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme'' suçundan 1 ila 3, ''ikametinde ele geçirilen ruhsatsız silahlar nedeni ile 6136 sayılı yasayla muhalefet'' suçundan 7,5 ila 12 ve ''zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme'' suçundan da 2 yıl 10 ay ila 11 yıl 3 ay olmak üzere toplam 23 yıl 1 ay ila 51 yıl 9 ay arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi.





İddianamede, Avcı'nın eşi Şenay Avcı'nın da ''ikametinde bulunan birden fazla ruhsat süreleri dolmuş silahı bulundurma'' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.







13 sanığa sadece örgüt üyeliği suçlaması





Hanefi Avcı'nın kullandığı telefon hattının sahibi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Nejdet Kılıç'ın, ''Devrimci karargah terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7,5 ila 15 ve ''6136 sayılı yasada belirlenen bıçakları izinsiz bulundurmak'' suçundan 1,5 ile 3 yıl olmak üzere toplam 9 ile 18 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanıklar Osman Bahar Okar, Semih Aydın, Hakan Tanrıverdi, Önder Sönmez, Oğuzhan Kayserioğlu, Özgür Aytulum, Günay Kubilay, Ecevit Piroğlu, Kemal Hamzaoğlu, Sultan Çelik Kubilay, Özgür Cafer Kalafat, Yaman Yıldız ve Selda Başusta'nın, ''Devrimci karargah terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7,5'dan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.





Sanıklar Rıdvan Turan ve Salih Mahir Sayın'ın ''Devrimci karargah terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7,5 ila 15 ve ''ateşli silahlar kanununa muhalefet'' suçundan da 1,5 ila 4,5 yıl olmak üzere toplam 9 ila 19.5'ar yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Hakan Soytemiz'in ''Devrimci karargah terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7,5 ila 15 yıl ve ''sahte kimlik bulundurmak'' suçundan 4,5 ile 11 yıl 3 ay olmak üzere toplam 12 ila 26 yıl 3 ay, Tuncay Yılmaz'ın ''Devrimci karargah terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7,5 ila 15, ''sahte kimlik bulundurmak'' suçundan 4,5 ila 11 yıl 3 ay ve ''İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak'' suçundan 3 ila 7,5 olmak üzere toplam 15 ila 33 yıl 9 ay, Ulaş Bayraktaroğlu'nun ''Devrimci karargah terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7,5 ile 15, ''İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak'' suçundan 3 ila 7,5 ve ''İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünde molotofkokteyli taşıma ve atma'' suçundan da 5 yıl 3 ay ila 16,5 olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay ila 39 yıl ve İbrahim Turgut'un da ''Devrimci karargah terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7,5 ila 15, ''ateşli silahlar kanununa muhalefet'' suçundan da 1,5 ila 4,5 yıl ve ''sahte kimlik bulundurmak'' suçundan 4,5 ile 11 yıl olmak üzere toplam 13,5 ila 30,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması talep edildi.





