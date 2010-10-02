Hanefi Avcı’nın 23 yıllık sırrı

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Devrimci Karargah soruşturması kapsamında ‘örgüte yardım’ iddiasıyla tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın, henüz boşaltmadığı Eskişehir’deki lojmanında yapılan aramada el konulan başka isimler üzerine düzenlenen kimlik ve pasaportlar, 23 yıllık sırrı ortaya çıkardı.



Avcı, devletin arşivlerinde kaydı bulunan kimlik ve pasaportları terör örgütüne yönelik operasyon için iki kez Suriye’ye giderken kullanmış.



İstanbul ve Ankara’dan gelen özel ekipler tarafından Eskişehir’de görevli savcıların nezaretinde yapılan aramada bulunan sahte kimlik ve pasaportların üzerinde bulunan fotoğrafların Avcı’nın 23 yıl önceki haline ait olduğu bildirildi. Söz konusu dönemde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Avcı’nın o zaman kendisine verilen gizli bir devlet görevi nedeniyle düzenlendiği kaydedildi. Bu pasaport ve kimliklere ait kayıtların devlet arşivlerinde ne için düzenlediği konusunda kayıtlar olduğu da belirtildi.



Hanefi Avcı’nın eşi Şenay Avcı, evde bulunan 2 tabanca ve 1 Kalaşnikof tüfeğin bazı gazetelerde ruhsatsız olduğunun yazıldığını, arama yapan ekiplere bunların ruhsatlarının gösterildiğini söyledi. Şenay Avcı, “Bunu gelen ekipler tutanağa da geçirdi. Bu kadar çarpıtmayı ve yalanı nasıl yazabiliyorlar anlamıyorum” dedi.



Şenay Avcı, pasaport ve kimliklerle ilgili de şunları söyledi: “Bu kimlik ve pasaportlar istihbaratçı olan Hanefi Avcı’ya devletin verdiği görevlerde kullanılmıştır. Hepsi devletin arşivlerinde kayıtlıdır. Özellikle terör örgütüyle ilgili yaptığı çalışmalarda kullandığı kimlikler sanki yaşadışıymış gibi yazılıyor. Bu yalanlara kendileri inanıyorlar mı acaba?”





İfadesinde de anlattı



Hanefi Avcı, tutuklu bulunduğu Silivri F Tipi Cezaevi’nde ziyaretine gelenlere, ‘sahte evrak iddiaları’ konusunda da açıklamada bulundu.



Sahte olduğu iddia edilen ve kendisinin resmi bulunan ancak başka isimler adına düzenlenmiş pasaportların resmi görev gereği kendisine verildiğini söyleyen Avcı, “İstihbarat elemanı olarak Suriye’ye iki kez bu pasaportlarda giriş yaptım. Bu görevlerle ilgili belgeler arşivlerde duruyor” dedi. Avcı, mahkemedeki ifadesinde de bu sorunun kendisine sorulduğunu ve gerekli açıklamayı yaptığını ifade etti.





Silivri Adliyesi’nde ifade verdi



“Devrimci Karargâh örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, dün Silivri Adliyesi’nde ifade verdi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 4 No’lu cezaevinde kalan Avcı, dün ring aracına bindirilerek jandarmalar eşliğinde Silivri Adliyesi’ne götürüldü. Burada Silivri Cumhuriyet Savılığı’nca bir konuya ilişkin talimatla ifadesi alınan Avcı, yaklaşık 2 saat kaldığı adliyeden cezaevine geri getirildi.







