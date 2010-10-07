Hanefi Avcı'dan vekillere 11 sayfalık mektup

T24 - Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, kendisini Silivri Cezaevinde ziyaret eden CHP milletvekillerine, 11 maddeden oluşan bir mektup verdi. Avcı mektubunda ‘’Şempanzeden zorla fil yapılmak isteniyor’’ dedi.



Devrimci Karargâh örgütü nedeniyle tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, kendisini Silivri Cezaevi'nde ziyaret eden CHP milletvekillerine, 11 maddeden oluşan bir mektup verdi. Gazeteport'un edindiği bilgiye göre Avcı bu mektupta, ‘’Şempanzeden zorla fil yapılmak isteniyor’’ dedi.



Avcı’nın milletvekillerine verdiği 11 maddeden oluşan mektupta, şu ifadeler yer aldı:

“1. Özel yetkili mahkemeler ciddi sorundur. Muhalif olan, eleştiren, düşünen herkes için korku kaynağı haline gelmiştir. Yandaşlar için ise hukuksuzluk kalkanıdır.



2. Özel yetkili mahkemeler yetki sınırlarını aşarak hukuksuz karar vermektedirler. Yetkili oldukları illerin sınırını aşıp başka illerde verilen aramalar hukuka aykırıdır. Dava daha savcılık aşamasındayken diğer illerde arama kararı veremezler.



3. Dinlemeler çok keyfi, hiç incelemeden verilmekte, istihbari dinlemeler ise tamamen kontrolsüz ve cemaatin denetiminde yapılmaktadır.



4. Hukuki gibi gözükerek başlatılan dinlemelerde elde edilen bilgiler, internet sitelerine, basına sızdırılarak tehdit, şantaj amaçlı kullanılmaktadır.



5. Polis içindeki cemaat mensupları ile yargı içerisindeki cemaat yanlısı kişiler arasındaki koordinasyonu cemaat imamları sağlamaktadır. İşler dışarıda planlanmaktadır.



6. Cemaatin izlediği davalar dışarıda organize edilip basın-polis-adli birimler cemaatin koordinasyonunda yapılarak hukuki gibi gösterilmek istenmektedir.



7. İmei numarasına dayanarak yapılan tüm dinlemeler araştırılır ise kanunsuz dinlenen birkaç bin muhalifin olduğu tespit edilir. Ama bu araştırmayı cemaat engellemektedir. Kanunlar ile kimliği, telefon numarası bilinen kişiler, aynı telefonda çok miktarda sim kartı kullanmadığı müddetçe İmei dinleme üzerinden dinleme kararı verilemez. Özel yetkili mahkemeler incelemeden araştırmadan farklı kişiler adına bile dinleme kararı vermektedir.





‘’E-mail şifresi, kripto oldu"



8. Gizlilik kararı olan dosyalarda tüm bilgiler özellikle aleyhe kamuoyu oluşturmak için basına verilmektedir.



9. Hiçbir ciddi inceleme yapılmadan, sözlere istenilen anlamlar verilerek olmayan deliller ve şüpheler üretilerek insanlar tutuklanmakta sonra 5-6 ay tutukluluk sonunda ‘pardon’ denmektedir.



10. Benim davamda elektronik posta adresindeki (e mail) giriş şifresi, telefon dinlemeyi önleyen şifreli cihaz (kripto cihazına) dönüştürülmüştür. Şikayet ettiğim ve hakkımda yapılan usulsüz dinlemenin mahkeme tarih sayısı 2009/1860’dır. Hiç incelemeden savcılık soruşturmasında, dosya numaram olan 2009/1868 olarak algılanıp, soruşturma numaram ile (Dinlemeleri deşifre etti) denilmiştir. Halbuki bu benim ve Necdet Kılıç hukuksuz dinleme numaram olup, Eylül başında Adalet Müfettişlerince bana söylenmiş bende şikayetçi ol diye arkadaşa söylediğim şeydir. Fıkralara konu olacak şekilde şempanze zorla fil yapılmak istenmektedir.



11. Tutuklamalar ve devamını sağlayan kareler hukuki değil ideolojiktir. Bunu herkes biliyor ama bilmiyor rolü oynanıyor.





