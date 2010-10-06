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Hanefi Avcı'dan 4 gazeteciye mektup

Devrimci Karargâh örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı 4 gazeteciye mektup yazdı.

06 Ekim 2010 03:00

T24 - Devrimci Karargâh örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı 4 gazeteciye mektup yazdı. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden el yazısıyla 6 sayfa mektup gönderdiği gazeticilerden Ruşen Çakır kendisine ulaşan mektupla ilgili bilgiler verdi. "Avcı çok çarpıcı açıklamalar" yazmış diyen Çakır,  bir kaset operasyonu olabileceğini fakat mektubunda bu konuya çok değinmediğini kaydetti.

İşte Avcı'nın mektubu;

1. sayfa  2.sayfa. 3. sayfa  4. sayfa  5. sayfa  6. sayfa

İşte Ruşen Çakır'ın ağzından mektupla ilgili verdiği bilgiler:

Gazete ve medyayı takip ediyor. Hakkındaki iddialarını sızdırılma olduğu söylüyor. "İmkanlarım kısıtlı" diye mektup yazmış. 6 sayfa ve el yazısıyla yazılmış.


Şunlar yazıyordu:

"Ne Necdet Kılıç'la ne de başkasıyla yasadaşı bir ilişkim olmadı, en ufak bir kanıt bulamazlar. Necdet Kılıç yüzünden tutuklanmadım. Asıl Necdet Kılıç benim yüzümden tutuklandı. Komplo kurdular."


Özel hayat

Bana şantaj yapıldığı için  kitabı yazdığım söyleniyor ama, özel hayatımla ilgili bilgileri bilmesi gerekenler  2009'un 6. ayından beri biliyorlar, gizli saklım yok. Şifre kırıcı bir alet yok haberim yok Necdet Kılıç'la bilgisayar üzerinden de hiç görüşmedim. Mail dökümlerime baksınlar. Sol bir örgütlen irtibatlandırmak istiyorlar, ben yıllarımı solla mücadeleye adamış insanım. Bugün Türk polisine sorun, onların iddiasıyla benim iddiamı yanyana koysunlar ne düşünüyorlar.


İşkence iddiaları

İşkenceci olarak tanıtılmaktan çok şikayetçiyim, devletin prosedürüydü uyguladım. Ama bu yöntemi uyguladığım insanlarla daha sonra arkadaş oldum.

Benim cemaatlrla ilgili bir sorunum yok. Kitabı okumadan yalan şeyler söylüyorlar. Cemaatlere karşı değilim. Kitabım belge dolu. Yasadışı faaliyetlerle dinleme yaptıkları için rahatsızlık duydum.

Gülen ve tarikatlara karşı değilim."

2009 yılından bu yana bu konuyu bilmesi gerekenlerin monuyu bildiğini işaret ederek,


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