T24 LogoT24 Logo
Gündem

HANEFİ AVCI SİLİVRİ'DE ''TEK BAŞINA'' İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2010 17:35

-HANEFİ AVCI SİLİVRİ'DE ''TEK BAŞINA'' İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın nakledildiği Silivri Cezaevindeki koğuşta tek başına kaldığı öğrenildi.  Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandıktan sonra önce Paşakapısı Cezaevine, ardından gece geç saatlerde Metris Cezaevine götürülen Avcı, dün akşam da Silivri Cezaevine nakledildi. Buradaki ''Ergenekon'' davası kapsamında yargılanan ve aralarında Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bulunduğu birçok sanığın bulunduğu 4 No'lu Cezaevine getirilen Avcı, B-12 koğuşuna alındı.  Avcı'nın tek başına kaldığı, ayrıca 2 öğün yemek almadığı, ancak açlık grevinde de olmadığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24