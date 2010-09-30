-HANEFİ AVCI SİLİVRİ'DE ''TEK BAŞINA'' İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın nakledildiği Silivri Cezaevindeki koğuşta tek başına kaldığı öğrenildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandıktan sonra önce Paşakapısı Cezaevine, ardından gece geç saatlerde Metris Cezaevine götürülen Avcı, dün akşam da Silivri Cezaevine nakledildi. Buradaki ''Ergenekon'' davası kapsamında yargılanan ve aralarında Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bulunduğu birçok sanığın bulunduğu 4 No'lu Cezaevine getirilen Avcı, B-12 koğuşuna alındı. Avcı'nın tek başına kaldığı, ayrıca 2 öğün yemek almadığı, ancak açlık grevinde de olmadığı öğrenildi.