Hanefi Avcı ses kaydı iddialarına yanıt verdi

T24- Hanefi Avcı, bürosunda gazetecilere ait ses kayıtlarının bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak, Mehmet Ali Birand'a iletilmesi ricasıyla Cüneyt Özdemir'e bir faks çekti: "İnandığım bütün kutsal değerler üzerine yemin ederim ki..."





Cüneyt Özdemir, dipnot.tv isimli kişisel sitesinde faksların öyküsünü şöyle anlattı:



"Hanefi Avcı'dan az önce 'görülmüştür' damgalı bir faks aldım. Aslında faks bana değil Mehmet Ali Birand'a ancak Birand'ın faksı olmadığı için ve elinde geçtiğimiz hafta gönderdiğimiz faks numarasından başka faks da olmadığı için Hanefi Avcı bize göndermiş.



2 sayfalık açıklamada Hanefi Avcı, Mehmet Ali Birand'a bir mektup yazdığını ve Birand'ın dinlendiği iddiaları ile ilgisi olmadığını belirtiyor. Açıklamasını yorumsuz olarak sizlerle paylaşıyoruz... "



Avcı faksta ne dedi?

Sayın Cüneyt Özdemir,



Yanımda sadece sizin fax numaranız (son faksınızdan dolayı) olduğu için size yazıyorum. Lütfen bunu Sayın Birand’a iletin. Kamuoyu da duysun.



İnandığım bütün kutsal değerler üzerine yemin ederim ki bende ne Birand’ın ne de başka bir kişinin özel hayatı, telefon konuşması ile igili kayıt, bant vs yoktur olamaz da, asla yoktur.



Birand’a mektup yazdım, basına ayrıca avukatlar kanalıyla da açıklama göndereceğim. Ama yanlış şeye inanılmasın diye fax çekiyorum.



Evimi beni savcılığa çağırdıklarından 5 gün sonra aradılar. Verilen kararın hukuka aykırılığı bir yana evi aramaya Ankara’dan özel görevlilerin gönderildiğini duydum. Eskişehir görevlileri haricindeki kişileri kim niye göndermiştir.



28 gün önce ayrıldığım makamım aranıp eşyalar delil diye toplanıyor….



28 Şubat döneminde dinleme vs iddiaları çok söylendiğinden 1998’te tutuklandığımdan evimdeki her şeyi, her eşyayı kontrol ettim. Zaten evime hiç resmi iş de getirmem.



Benim evimde, iş yerimde asla ve asla bant, dinleme kaydı olamaz. Tüm eşyalarımı, şu an bulunan silahlar, pasaport , kimlik vs odamı toplayan tüm memurlarım gördü. Eşyalarımı onlar toparladı. Ben de Birand’ın kaseti vs yoktur, olamaz, olmaz.



Birand en dar zamanda beni programına çıkararak destek vermiştir, neden bandı olsun?



Ben fiili işlerde 1995 yılında ayrıldım. Bant bende olamaz.



35 yıllık emniyetçiyi Sol Örgüte yardım etti, yapanlar daha da yapar diye düşünüyordum ama bu kadarını yapmazlar diyordum.



Bunu da yaptılar, aslında tüm bunlar yıllarca bu dinlemeleri kimin yaptığını göstermektedir. İnanmayanlara delildir.

Asla ve asla bu bantın benimle alakası yoktur. Kimsenin bandı bende yoktur.

Lütfen bunu duyurun..

Saygılarımla