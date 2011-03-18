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HANEFİ AVCI ŞANAL'A İFTİRADAN YARGILANIYOR ANKARA (A.A)

18 Mart 2011 14:31

-HANEFİ AVCI ŞANAL'A İFTİRADAN YARGILANIYOR ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - Tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, ''Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında, Erzurum Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'a iftirada bulunduğu gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Avcı'nın avukatı katıldı. Duruşma, Avcı ve Şanal'ın talimat ifadelerinin dosyaya ulaşmasının beklenilmesi için ertelendi. İddianamede Avcı'nın, ''Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında, Erzurum Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'a iftirada bulunduğu gerekçesiyle, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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