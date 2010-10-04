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HANEFİ AVCI MÜŞTEKİ SIFATIYLA İFADE VERDİ  İSTANBUL (A.A)

04 Ekim 2010 19:26

-HANEFİ AVCI MÜŞTEKİ SIFATIYLA İFADE VERDİ  İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın, ''telefonlarının izinsiz dinlendiği'' yönündeki iddiaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Silivri 4 No'lu Cezaevinden Fatih Adliyesine yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen Avcı, memur suçları konusundaki soruşturmaları yürüten Cumhuriyet Savcısı Ercan Altuncu'ya yaklaşık 1.5 saat ifade verdi.  Avcı'nın, şikayeti üzerine başlatılan ve ''telefonlarının izinsiz dinlendiği'' yönündeki iddialara ilişkin soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğu bildirildi. Hanefi Avcı'nın savcılık ifadesinde, telefonlarının izinsiz dinlenmesinden dolayı şikayetçi olduğunu belirterek, sadece İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 4-5 bin kişinin telefonlarını izinsiz olarak dinlediğini iddia ettiği öğrenildi.  Avcı, ifadesinin alınmasının ardından jandarma nezaretinde ring aracına bindirilerek cezaevine geri götürüldü. 

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