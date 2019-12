Hanefi Avcı için 'özel savcılık' harekete geçti

T24 - Hanefi Avcı’nın “Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabındaki iddialar için Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı. İlk 20 binlik baskısı 48 saatte tükenen kitabın pazartesiye kadar 170 bin basılacağı bildirildi





Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, piyasaya çıktığı günden itibaren büyük tartışma yaratan ve yok satan Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın “Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat” adlı kitabında yer alan iddialarla ilgili inceleme başlattı. Doğrudan soruşturma başlatmayan ve kitaptaki iddiaların gerçekliğine yönelik bir kanaat oluşturduktan sonra soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek olan Başsavcıvekili Hamza Keleş, incelemeyi soruşturmaya dönüştürmesi halinde, dosyayı görevli bir savcıya verecek.



Görevlendirilecek savcı, kitapta yer alan, emniyet, MİT ve askerden sorumlu imamlar bulunduğu, emniyeti Kozanlı Ömer kod adlı imamın yönettiği, eski CHP lideri Deniz Baykal’a ait olduğu ileri sürülen kasete kadar uzanan yasadışı takip ve dinlemelerin cemaat tarafından yapıldığı gibi iddiaların her birini araştıracak. Kitaptaki iddialar doğrultusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a kadar uzanan birçok isim hakkında soruşturma kapsamında araştırma yapılması gerekebilecek.





Keleş inceliyor



Avcı’nın günlerdir tartışılan ve hakkında İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma başlatılmasına yol açan kitabı konusunda Ankara Başsavcıvekilliği harekete geçti. Avcı hakkında soruşturma başlatılmasına rağmen, savcıların kitaptaki iddiaları neden araştırmadığının tartışıldığı sırada başsavcıvekilliğinden inceleme başlatıldığı haberi geldi.



Kitaptaki iddialarla ilgili incelemeyi Özel Yetkili Başsavcıvekilliği’nin en yetkili ismi olan Başsavcıvekili Keleş’in başlattığı ve yürüttüğü öğrenildi. Keleş, doğrudan soruşturma açmayarak, öncelikle kitaptaki iddiaların somut kanıtlara dayanıp dayanmadığını incelemeyi kararlaştırdı. Bu incelemenin ardından Keleş, soruşturma açılıp açılmayacağına karar verecek.





Büyük soruşturma



İncelemenin soruşturmaya dönüşmesi, Ankara Başsavcılığı’nın son yıllardaki en kapsamlı soruşturmalardan birisini yürütmesine de yol açacak. Başsavcıvekilliği, kitapta yer alan, yasadışı telefon dinleme, emniyet, MİT, savcılık ve askerin cemaat etkisi altında olduğu, Ergenekon başta olmak üzere birçok dava ve soruşturmanın cemaat operasyonuyla açıldığı, hükümetin de cemaatin bu uygulamalarını desteklediği gibi iddiaların her birini ayrı ayrı araştırmak zorunda kalacak.



Baykal’a ait olduğu iddia edilen kasetin cemaat tarafından kurgulandığı, emniyeti Osman Hilmi Özdil adlı Kozanlı Ömer kod adını kullanan bir imamın yönettiği gibi iddiaların her birinin araştırılarak karara bağlanması gerekecek.





Bugünden itibaren yeniden piyasada



Angora Yayınevi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Akçam, Avcı’nın kitabının aşırı rağbet gördüğü için tükendiğini bugün itibarıylI yeniden piyasaya sürüleceğini, pazartesi gününe kadar da toplam 170 bin adet baskıya ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Kitabın 20 bin adet yapılan ilk baskısının 48 saatte tükendiğini belirten Akçam, kitaba ilgi gösterileceğini tahmin ettiklerini ancak bu kadar büyük bir rağbet beklemediklerini söyledi. Akçam, kitaba şu anda 100 bin civarında ek talep olduğunu ifade etti. Baskıları yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Akçam, bugün itibarıyla piyasaya yeni bir baskının sürüleceğini kaydetti. Akçam, pazartesi gününe kadar ise 150 bin adet daha basarak 170 bin adet baskıya ulaşmayı hedeflediklerini anlattı. Kitaba Türkiye’nin çok farklı yerlerinden talepler geldiğini söyleyen Akçam, kendilerini arayarak 50-100 adet kitap satın almak istediklerini ve bu kitapları tanıdıklarına dağıtacaklarını söyleyenlere rastladıklarını kaydetti. Akçam, kitaba Türkiye’nin hemen hemen her ilinden talep olduğunu söyledi.