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Hanefi Avcı için 20 yıl hapsi istendi

Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

29 Ocak 2011 02:00

T24 - Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
 
İddianamede Hanefi Avcı için örgüte yardım yataklık, vahim nitelikli silah bulundurmak, soruşturmanın gizliliğini ihlal ve terörle mücadele edenleri hedef göstermek suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Avcı ile telefon görüşmeleri yaptığı daha önce basına yansıyan Necdet Kılıç da sanıklar arasında yer alıyor.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde 14'ü tutuklu, 22 kişi önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacak.

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