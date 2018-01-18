Hanefi Avcı: Hükümet darbeci gibi işlem yapıyor, bazı hâkim ve savcılar militan gibi davranıyor!

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, hükümeti eleştiren herkese düşman hukuku uygulandığını söyleyerek, "Bugün, suç işlemediği halde birçok insan içeride, hükümeti eleştiren herkes korkuyor, hükümet aleyhine bir şey söylemeye çekiniyor. Çünkü 'Hemen beni içeri alabilirler' diyor. Bazı mahkemeler, bazı savcılar resmen bir militan gibi davranıyor bu çok açık" diye konuştu.

Yeni Asya'da yer alan habere göre KRT TV’de katıldığı programda "2007 yılında herkesi Ergenekon’a monte etmek, herkesi darbeci yapmak, herkesi terör örgütüyle ilişkilendirmek gibi akla mantığa uygun olmayan, hiçbir maddî delile dayanmayan, ciddiyeti de olmayan bir metod uygulandığını" söyleyen Avcı, bu duruma devletin ve savcıların seyirci kaldığını ifade etti.

"Sonunda da bütün her şeyin ciddiyetini yitirdiğini, hiç kimsenin iddialara, iddianamelere, suçlamalara inanmadığını ve saçma sapan bir noktaya gelindiğini" anlatan Avcı, "Bugün de aynı şeylerin yaşandığını hiçbir ciddiyeti olmayan, makul olmayan, resmî makamlardan alınan bilgilerin yargısız infaz amacıyla kullanıldığını" savundu.

Düşman hukuku uygulanıyor

Hanefi Avcı, şunalrı kaydetti:

“Hükümet, darbeyi aşan, darbeyle alâkası olmayan, ama hükümeti eleştiren çevreler üzerine şedit gidiyor ve sanki darbeci gibi işlem yapıyor. Olaya hukuk mantığı ile değil, düşman mantığı ile bakıyor. Benim karşımdaki herkes düşman diye görüyor. Düşman diye bakarsanız o karşıdaki grubun yanında olan herkesi, onları masum göreni, hatta sizin yanınızda olmayan herkesi düşman görürsünüz. Şu an da bakış açısı bu. Düşman hukuku uygulanıyor. Ama gerçek hukuku uygularsanız böyle olmaz. Gazeteciler görevini yapabilir, her şeyi yazabilir, sizi eleştirebilir, sizin çok iyi yaptığınız şeyi bile eleştirebilir, buna saygı duyacaksınız."

"Suç işlemediği halde birçok insan bugün içeride"

Avcı aözlerine şöyle devam etti:

”Ama bugün ne yapılıyor? Basın mensupları içeride. Bugün, suç işlemediği halde birçok insan içeride, hükümeti eleştiren herkes korkuyor, hükümet aleyhine bir şey söylemeye çekiniyor. Çünkü “Hemen beni içeri alabilirler” diyor. Bazı mahkemeler, bazı savcılar resmen bir militan gibi davranıyor bu çok açık. Bunu herkes biliyor. 28 Şubat döneminde çok keskince insanların kılığına, kıyafetine karışıldı ve insanlar mağdur edildi. Ben çok insan biliyorum gerçekten suçlu olmadığı halde örgütten ceza verilmişti. İnternette bir bildiri indirmekten dolayı gençler ceza aldılar.”