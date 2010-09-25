Hanefi Avcı: Her şeyi 30 Eylül'de açıklayacağım

T24- ‘Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet bugün cemaat’ isimli kitabıyla tartışma yaratan Eskişehir eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, imza günü için geldiği İzmir'de askeri hem de sivil savcıya ifade vereceğini, tüm gerçekleri, 30 Eylül'de basın açıklamasıyla anlatacağını söyledi.



Yazdığı kitapla satış rekorları kıran, iddialarıyla kamuoyunu meşgul eden Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Balçova İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde kitapevinin düzenlediği imza gününe katıldı. Okuyucularının ilgisini çeken Avcı, Edirne'de görev yaparken ilişki kurduğu öne sürülen öğretmen K.K. ile ilgili açıklama yapmak istemedi.





Son günlerde hakkındaki ‘Devrimci Karargah Örgütü'ne yardım ettiği gibi iddialarla ilgili konuşmak istemeyen Avcı, “Şu an izindeyim. Pazartesi günü Ankara'da olacağım. 29'unda savcıya ifade vereceğim. Genelkurmay Askeri Savcılığı ilgili de tebligat yapılmış. Askeri savcıya da ifade vereceğim. Daha sonra tüm bildiklerimi, gerçekleri, herşeyi 30 Eylül'de basın açıklamasıyla anlatacağım” dedi.





Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü ve suikast iddialarıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Avcı, şöyle devam etti:



“Söz konusu Yargıtay Savcısı Uğur Tönük'ü 7-8 yıl önce tanıdım. Psikolojisi bozuk, rahatsız bir insandı, normal değildi. Şüpheci, paranoyaya sahipti. Ailesine tedavi edilmesi gerektiğini söyledim. Anlatımlarının bir değeri olduğuna inanmıyorum.”



Hanefi Avcı, merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümünün normal olduğunu, kalp ameliyatı ardından yoğun programlı Kafkas ülkeleri gezisine gittiğini, kendine iyi bakamaması nedeniyle bu sonucun ortaya çıktığını bildirdi.



Özal'a suikast düzenleyen Kartal Demirağ'ın bu tip olaylara neden olan diğer saldırganlar gibi şu an toplumda insanların arasında dolaştığına dikkat çeken Avcı, “Türkiye'de liderlerin başına birşey geldiği zaman arkasında birşeyler aranır. Bu tip komplo teorileri her zaman ortaya çıkar” diye devam etti.



Kitabında yer verdiği, ‘emniyet muhbiri' olarak adlandırılan, Emniyet Genel Müdür Eski Yardımcıları Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü ile birlikte suç örgütü kurmak suçundan İzmir'de yargılanan İrfan Erbarıştıran'ı tanımadığını, elindeki bilgilerle yazdığını ileri süren Avcı, “Kendisini tanımam. O olayın, Özel Yetkili bir mahkemede yargılamasının yapılması çok saçma. Ancak, soruşturmanın nasıl yapıldığı, deliller gibi unsurların çok iyi ele alınması gerekir. O zaman bu kitaptan daha büyük ses getiren bir olay olur” dedi.



Avcı, İzmir'e çok az geldiğini, okuyucularının ilgisinden çok memnun olduğunu, Güneydoğu ile ilgili bir kitap daha yazacağını söyledi.



