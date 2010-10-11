-HANEFİ AVCI HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI İZMİR (A.A) - 11.10.2010 - Terör suçlarına bakan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç, ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, ''Haliçte Yaşayan Simonlar'' kitabında, kendisini hedef alarak, yargıya duyulan güven, itibar ve saygıyı azaltan ifadelerle, görevini kötüye kullandığı yönünde asılsız itham ve suçlamalar yönelttiği gerekçesiyle 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Savcı Genç, Avcı hakkındaki dilekçesini, avukatları aracılığıyla İzmir Asliye Hukuk Mahkemesine sundu. Dilekçede, Avcı'nın Ağustos ayında piyasaya çıkan ''Haliç'te Yaşayan Simonlar'' adlı kitabının, ''İki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Hakkındaki İzmir Tahkikatı'' başlığıyla başlayan 465-475 sayfaları arasındaki bölümde, savcı Genç'i hedef aldığı belirtildi. Yargıya baskısını, hakaretini ve aşağılamasını olayları çarpıtarak yanlış aktaran yazarın, gerçek olmayan isnatlarına gerekçe olarak cemaatin isteğini gösterdiği ve Fatih Genç'in cemaat adamı olarak açıklandığı belirtilen dilekçede, yazılan kitapla savcı Genç'in görevini kötüye kullandığı izlenimi verilmeye çalışıldığı dile getirildi. Dilekçede, şu görüşlere yer verildi: ''Yazdığı kitabıyla müvekkilimizin onur, şeref ve saygınlığına saldıran davalının attığı çamurları, kitabı okuyanda uyanan intibayı tamamen silmemiz mümkün değildir. Yüzlerce soruşturmayı titizlikle hazırlayan müvekkilim hem toplum, hem çevre baskısı altına alınmaya çalışılmış, onur ve şerefiyle sürdürmekte olduğu görevinde şüphe altında bırakılmaya çalışılmıştır. Davalı taraf kullandığı dil ve asılsız isnatlarla müvekkili aşağılamaya ve küçük düşürmeye çalışmıştır.'' Dilekçede, ayrıca, alacakların temini açısından davalının kitabı üzerinden elde ettiği gelirler ve diğer mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir konulması, söz konusu kitabın bundan sonra yapılacak olan basımlarında müvekkile yönelik sayfaların tedbiren çıkarılmasına veya basımının durdurulmasına karar verilmesi de talep edildi.