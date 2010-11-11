-HANEFİ AVCI HAKKINDA SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, istihbarattan sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'in, tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Yılmazer, Avcı hakkında ''Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla geçen günlerde suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, suç duyurusu üzerine Avcı hakkında soruşturma başlattı.