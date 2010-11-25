T24 LogoT24 Logo
Gündem

HANEFİ AVCI HAKKINDA İDDİANAME ANKARA (A.A)

25 Kasım 2010 22:27

-HANEFİ AVCI HAKKINDA İDDİANAME ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında ''Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında ''İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'e hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu'' iddiasıyla hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.  Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren, Yılmazer'in suç duyurusunun ardından başlattığı soruşturmayı tamamladı. Yaren'in hazırladığı iddianamede, Avcı'nın ''Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında Yılmazer'in toplumda küçük düşürülmesine neden olduğunu ifade edilerek, Avcı'nın ''kamu görevlisini görevinden dolayı yayın yoluyla hakaret'' ve ''iftira'' suçlarından 2 yıl 8 aydan 8 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Avcı, iddianamenin kabul edilmesi durumunda Ankara 2. Asli Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24