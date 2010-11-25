-HANEFİ AVCI HAKKINDA İDDİANAME ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında ''Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında ''İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer'e hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu'' iddiasıyla hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren, Yılmazer'in suç duyurusunun ardından başlattığı soruşturmayı tamamladı. Yaren'in hazırladığı iddianamede, Avcı'nın ''Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında Yılmazer'in toplumda küçük düşürülmesine neden olduğunu ifade edilerek, Avcı'nın ''kamu görevlisini görevinden dolayı yayın yoluyla hakaret'' ve ''iftira'' suçlarından 2 yıl 8 aydan 8 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Avcı, iddianamenin kabul edilmesi durumunda Ankara 2. Asli Ceza Mahkemesinde yargılanacak.