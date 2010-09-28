Hanefi Avcı gözlatına alındı, İstanbul'a getirildi

T24 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı Ankara'da gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere İstanbul'a getirilen Avcı'nın son görev yaptığı Eskişehir'deki makamında ve evinde de arama yapıldığı öğrenildi. Avcı'nın 30 Eylül'de yapacağı basın toplantısı öncesi gözaltına alınması dikkat çekti. Avcı'nın eşi Şenay Avcı, "Ben dağ gibi bir adamın eşiyim. Yine kitabını yazacak. Eşimi kimse susturamaz. Ailece kale gibi arkasındayız" diye konuştu.









Kaleme aldığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar” isimli kitabın ardından merkeze alınan eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı için “Devrimci Karargah Örgütü” soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara'da gözaltına alınan Hanefi Avcı, polisler nezaretinde İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen hafta ifadeye çağırdığı Avcı, izinde olduğu gerekçesiyle savcılığa gitmemişti. Bunun üzerine savcılığın, ''yakalama kararı'' çıkarttığı bildirildi.



Polisin Eskişehir'deki aramaları sırasında açıklamada bulunan Hanefi Avcı'nın eşi Şenay Avcı, "Eşimi susturamayacaklar" dedi.





Avcı: Niçin gözaltına alındığımı bilmiyorum





Avcı, gazeteci Saygı Öztürk'e ''Gitmiyorum, zorla götürülüyorum. Polis zoruyla uçağa bindiriliyorum. Ankara'dan İstanbul'a savcının talimatıyla götürüldüğümü söylüyorlar ama bunun savcının talimatı olduğunu düşünmüyorum. Niçin götürüldüğümü de bilmiyorum. Ben aynı zamanda hukukçuyum. Hukuk kuralları da çiğneniyor. 40 yıl terörle mücadele eden bir kişi terörden gözaltına alındı. Ankara'da genel müdürlükte gözaltına alındım'' dedi.







Kılıç'ın telefonunu mu kullandı?



İstanbul'da “Devrimci Karagah” örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 13’ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında yer alan Necdet Kılıç’a ait telefonlardan birini Hanefi Avcı'nın kullandığı ortaya çıkmıştı. Avcı'nın Necdet Kılıç'ı Mersin'de görev yaptığı 1980'li yıllardan beri tanıdığı belirtildi. Hanefi Avcı'nın, sözkonusu operasyonla ilgili olarak bu hafta basın toplantısı düzenlemesi bekleniyordu.





Devrimci Karargah örgütü, Selimiye Kışlası’na el yapımı havan topuyla saldırı, Karacaahmet Mezarlığı’na bomba konulması, 1 Aralık 2008’de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na bombalı saldırı gibi olaylarla ilişkilendiriliyor. Örgüt adını, 2009 yılında Bostancı’da polisin düzenlediği bir operasyonla duyurmuştu. Televizyonlardan canlı yayınlanan çatışma sırasında örgüt elebaşı Orhan Yılmazkaya ölü ele geçirilmişti.