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HANEFİ AVCI GÖZALTINDA ANKARA (A.A)

28 Eylül 2010 14:47

-HANEFİ AVCI GÖZALTINDA ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Hanefi Avcı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul'a götürüldüğü bildirilen Hanefi Avcı'nın savcı tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi. Bu arada, Hanefi Avcı'nın Eskişehir'de bulunan evinde de arama yapıldığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının geçen hafta ifadeye çağırdığı Avcı, izinde olduğu gerekçesiyle savcılığa gitmemişti. Bunun üzerine savcılığın, ''yakalama kararı'' çıkarttığı bildirildi.

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