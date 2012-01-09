Hanefi Avcı, faili meçhul cinayetlerle ilgili ifade veriyor



T24 - Hakkında açılan iki dava kapsamında tutuklu bulunan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Ankara'daki faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Jandarma eşliğinde adliyeye getirilen Avcı'nın, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcılarınca ifadesi alınıyor.



Avcı, “Devrimci Karargah Örgütü” davası ile “Ergenekon” soruşturması kapsamında Oda TV'de yapılan aramalara ilişkin davanın tutuklu sanıkları arasında yer alıyor.



Avcı'nın avukatı Fidel Okan da adliyede bulunuyor.









