'Hanefi Avcı da linç ediliyor'

T24 - Emniyetteki ‘cemaat’ yapılanmasının detaylarıyla anlatan kitabıyla gündeme gelen ve bugün Devrimci Karargah soruşturması kapsamında tutuklanan Avcı’yı, eski milletvekili ve Meclis'te kurulan Susurluk Araştırma Komisyonu üyesi Fikri Sağlar anlattı.



Susurluk Komisyonu’nda Avcı’nın ifadesini dinleyen Sağlar, Avcı’nın o dönemde büyük katkısı olduğunu belirterek, "İfade sonrası çok şaşımıştık. Ezberler bozulmuştu. Aynı zamanda Mehmet Eymür de Susurluk olgusunun, devletin içindeki çeteleşmenin ortaya çıkması için önemli bilgiler verdi. Susurluk bir milatsa, bu isimlerin önemli bir rolü vardır" dedi.





Öne çıkan linç ediliyor



"Avcı’nın verdiği ifade hepimizi şaşrtmıştı ve son çıkan kitabı da herkesi şaşırttı" diyen Sağlar, "Kitapta, devletin 15 yıl önceki konumundan bugün nereye geldiğiyle ilgili, hukukun yok edildiğine dair ciddi bilgiler var... Geleceğe dair de kaygı verici bölümler var...



Bu kitap sonrası, kendisine saldırı yapılacağı açıktı. Türkiye’de ortaya çıkan biriyle ilgili, derhal belgeler ve ses kayıtları ortaya çıkıyor ve o kişi linç ediliyor.



Avcı’nın Devrimci Karargah’la ilişkilendirilmesinde adı geçen Necdet Kılıç, ‘Kendisini tanırım, işkencecimdir’ diyor. Avcı’nın sol kesimde ne şekilde tanındığı biliniyor. Birleştirilmeyecek, bağlantı kurulamayacak bir iddia var ortada" şeklinde konuştu.





Cemaat mi?



Sağlar, 'Avcı cemaatin hedefinde mi?' sorusuna, "Kitabı okur ve biraz düşünürseniz başka bir açıklama olamayacağını görürsünüz. Önemli görevler yapmış, toplumda yeri olan bir kişi Avcı. Kitabında da, nereden nereye geldiğini anlatıyor ve ben samimi olduğunu düşünüyorum.



Gerekli bilgi ve belgeleri yetklilere vermiş... Dilekçesi iade edilmiş ve neden olarak da, 'Teftişe izin verilirse, müfettişler işe başlarsa sonu gelmez düşüncesi' gösterilmiş" ifadelerini kullandı.





Siyasetin dışında kaldılar



Sağlar, "Türkiye’de düzeni ve ezberi bozan faaliyetler içerisinde bulunanların başlarına gelenler" dediği örnekleri şöyle sıraladı:



"Faili Meçhul Cinayetleri Soruşturma Komisyonu Başkanı Sadık Avundukluoğlu, Susurluk Komisyonu Başkanı Mehmet Elkakmış, hayali ihracat ve organize suçlarla ilgili komisyonun başkanı Mahmut Öztürk, Özal suikastiyle ilgili de çalışmalar yapan komisyondan Nedim Barlas... Tüm bunlar siyastin dışında kaldılar."





'Kral çıplak' diyenler



Sağlar, 'Aynı şey Hanefi Avcı içinde mi geçerli?' sorusuna da, "Özellikle düzen içerisindeki kirlilikleri, yanlışlıkları görenlerin düzen tarafından dışlandığını söylemeye çalışıyorum. Benden de bir örnek: Elimde belge var. Yapmış olduğum faaliyetler hakkında benimle ilgili Genelkurmay’da rapor tutulmuş...



Böyle bir ülkede, hukukun üstünlüğünün kenarıya bırakan bir yapıya karşı çıkanlar, kral çıplak diyenler çıplak kral tarafından cezalandırılıyor..."







