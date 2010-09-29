-HANEFİ AVCI CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü''ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, cezaevine götürüldü. Mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından, Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde yoğun güvenlik önlemleri altında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden sivil plakalı bir araçla çıkarılan Avcı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Paşakapısı Cezaevine götürüldü. Hanefi Avcı'yı görüntülemek isteyen çok sayıda basın mensubu dolayısıyla adliye çıkışında yoğunluk yaşandı. Bu arada, savcılıkta susma hakkını kullanan Avcı'nın, mahkemede yaklaşık 1 saat boyunca ifade verdiği öğrenildi.