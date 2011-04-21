-HANEFİ AVCI BU KEZ TANIK İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - ''Devrimci Karargah'' davası ve ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, bir dava kapsamında tanık olarak talimatla ifadesi alındıktan sonra cezaevine götürüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ''tanık'' sıfatıyla ifadesi alınan Avcı, cezaevi ring aracına götürülürken basın mensuplarının soruları üzerine ''Tanık olarak geldim. Farklı bir olay'' dedi. Avcı, daha sonra cezaevine geri götürüldü. Hanefi Avcı'nın, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir iş adamının 2005 yılında kaçırılıp öldürülmesine ilişkin davanın soruşturması aşamasında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı olduğu, öldürülen iş adamının yakınlarının, olayla ilgili gözaltına alınan zanlılarla Avcı'nın görüştüğünü ileri sürmeleri üzerine tanık olarak ifadesinin alınmasına karar verildiği öğrenildi.