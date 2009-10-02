Hanefi Avcı, adliyede ifade veriyor

HANEFİ AVCI:

Emniyet Müdürü Avcı, sivil plakalı araç ile korumalarının eşliğinde saat 14.30'da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi.

Hakim ve savcıların kullandığı ön kapıdan içeri giren Avcı, savcıların bulunduğu kata çıktı.

Avcı'nın, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ve CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay'ın kardeşi Mustafa Fehmi Okay'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonuna ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile görüşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Hanefi Avcı, uyuşturucu operasyonu soruşturmasını yürüten savcıyla görüşüyor.

İstanbul polisinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonuna adı karışan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ve 2 emniyet müdürü, "kaçma ve delilleri karartma" şüphesiyle 25 Eylül'de tutuklanmıştı.