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Hanefi Avcı, adliyede ifade veriyor

Eskişehir Emniyet Müdürü Avcı, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Kaçakçılıktan Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile iilgili "tanık"

02 Ekim 2009 03:00

Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Kaçakçılıktan Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile ilgili 'tanık' sıfatıyla ifade veriyor.

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Emniyet Müdürü Avcı, sivil plakalı araç ile korumalarının eşliğinde saat 14.30'da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi.

Hakim ve savcıların kullandığı ön kapıdan içeri giren Avcı, savcıların bulunduğu kata çıktı.

Avcı'nın, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ve CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay'ın kardeşi Mustafa Fehmi Okay'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonuna ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile görüşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Hanefi Avcı, uyuşturucu operasyonu soruşturmasını yürüten savcıyla görüşüyor.

İstanbul polisinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonuna adı karışan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ve 2 emniyet müdürü, "kaçma ve delilleri karartma" şüphesiyle 25 Eylül'de tutuklanmıştı.


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