Hanefi Avcı açıklamalardan rahatsız

T24 - Hanefi Avcı, ziyarete gelenlere, eşi ve sevgilisinin yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu dile getirdi.



Yazdığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat” kitabı ile büyük tartışma yaratan ve yasadışı Devrimci Karargah Örgütü üyelerine “yardım ve yataklıktan” tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Hanefi Avcı’nın eşi ve sevgilisinin yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, kendisini ziyaret eden ve ailesini tanıyan kişilere, eşi Şenay Avcı ile sevgilisi Kezban Küçük’ün televizyonlara çıkıp ropörtaj vermelerinden rahatız olduğunu söyledi. Cezaevinde yalnız kaldığı koğuşunda televizyon izleme imkânına sahip olan Avcı, eşi ile sevgilisinin yaptığı açıklamaları da dinledi. Avcı, dün kendisini ziyaret edenlerden ailesini tanıyan ve sevgilisine ulaşabilecek olanlara açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı bildirdi. Hanefi Avcı, Şenay Avcı ile Kezban Küçük’e haber yollayarak bir daha açıklama yapmamaları istediğini iletti.





Belgeler arşivlerde



Avcı, ziyaretine gidenlere “Sahte evrak iddiaları” konusunda da açıklamada bulundu. Sahte olduğu iddia edilen ve kendisinin resmi bulunan ancak başka isimler adına düzenlenmiş pasaportların resmi görev gereği kendisine verildiğini söyledi. İstihbarat elemanı olarak Suriye’ye iki kez bu pasaportlarda giriş yaptığını belirten Avcı, bu görevlerle ilgili belgelerin arşivlerde olduğunu ayrıca dönemin Emniyet’teki yöneticilerinin bu konuyu bildiğini söyledi. Avcı, mahkemedeki ifadesinde de bu sorunun kendisine sorulduğunu ifade ederek, gerekli açıklamayı yaptığını kaydetti.



Avcı, cezaevinde bu konuları da içeren bir başka kitap yazacağını ve iddialara açıklık getireceğini belirtti. Ziyaretine gidenlere mahkemeye kadar savunma yapmak istemediğini, tahliye talebinde de bulunmayacağını yineleyen Avcı tutuklanmasını kendisine yönelik “komplonun” parçası olarak yorumladı.



Avcı, evinden çıktığı belirtilen sahte pasaport ve kimliklerden, kendisini görevlendiren kişilerin bilgisinin olduğunu da ifade etti.





Hakkındaki deliller kayda geçti



“Devrimci Karargâh örgütüne yardım etmek ve soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” suçlamasıyla tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın evinden ve ofisinden elde edilen deliller, tutuklama kararını veren Hâkim Rüstem Eryılmaz’ın huzurunda tutanağa alındı. Olay yeri inceleme polislerinin kameralarla kaydettiği delillerin teslimi sırasında Avcı’yı temsilen bir avukat ve Ankara Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’ndan 4 kişilik bir ekip hazır bulundu. Teslim sırasında hâkime aramalara ilişkin kaydedilen görüntüler de izlettirildi. El konan belge ve eşyaların teslimine avukatı katıldığı için Avcı, Silivri Cezaevi’nden getirilmedi. Delillerin tutanağa alınma işlemleri yaklaşık 5 saat sürdü. Deliller arasında sahte pasaportlar ve ruhsatlı olduğu belirtilen silahlar yer aldı.