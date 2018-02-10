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Hanedan üyeleri dağıtılan çorbayı içti, 2. Abdülhamid türbesini ziyaret etti

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER-İSTANBUL,(DHA) 2

10 Şubat 2018 14:20

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER-İSTANBUL,(DHA)
2. ABDÜLHAMİD\'İ  anma etkinlikleri kapsamında, Sultanahmet Camii avlusunda sabah namazı sonrası çorba dağıtıldı. Ardından  Osmanlı hanedan mensupları türbeyi ziyaret etti.
2. Abdülhamid\'in  vefatının 100. yıl dönümü kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Sultanahmet Camii\'nde sabah namazı sonrası cami cemaatine çorba, ekmek, lokum ve su ikram edildi. Etkinliğe, farklı ülkede yaşayan  Osmanlı Haneden üyeleri de katıldı. Namaz sonrası, İstanbul\'a gelen hanedan üyeleri sıraya girerek ikram edilen çorbadan aldı. Çorbayı, 
2. Abdülhamid\'in üçüncü kuşak soyundan gelen Orhan Osmanoğlu  ikram etti. Ardından, kalabalık grup cami önünde hatıra çektirdikten sonra  2. Abdülhamid\'in mezarının bulunduğu türbeye gidip burayı ziyaret ederek dua etti.

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